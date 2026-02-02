Tempo segue instável e chuva persiste no Espírito Santo nesta segunda (2)
As trovoadas ganham força a partir da tarde.
A segunda-feira (2) será de tempo instável em todo o Espírito Santo. Um sistema de baixa pressão atua no litoral, na altura do estado, e mantém a previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões. Além disso, as trovoadas ganham força a partir da tarde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o Incaper, as temperaturas seguem estáveis. Enquanto isso, o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais, sobretudo no litoral norte.
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Grande Vitória, Sul e Serrana
Na Grande Vitória, o céu permanece com muitas nuvens. A chuva ocorre ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas à tarde. O vento varia entre fraco e moderado. A temperatura mínima chega a 23 °C, enquanto a máxima alcança 34 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 24 °C e 34 °C.
Na Região Sul, o cenário se repete. Isso porque, o dia começa e termina com muitas nuvens e chuva persistente. As trovoadas aparecem no período da tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 24 °C e 37 °C. Já nas áreas altas, os termômetros marcam mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.
Na Região Serrana, o tempo segue fechado, com chuva ao longo do dia. As trovoadas também se concentram no período da tarde. Assim, nas áreas mais baixas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 31 °C. Nas regiões mais elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 30 °C.
Norte, Noroeste e Nordeste
No Norte do estado, a previsão indica muitas nuvens e chuva durante todo o dia. As temperaturas oscilam entre 23 °C e 35 °C.
Na Região Noroeste, o tempo permanece instável. A chuva ocorre ao longo do dia, enquanto as trovoadas atingem principalmente os trechos sul e oeste durante a tarde. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 23 °C e a máxima chega a 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 22 °C e 34 °C.
Já na Região Nordeste, o dia será de muitas nuvens e chuva persistente. O vento sopra fraco a moderado, com rajadas ocasionais. As temperaturas ficam entre 23 °C e 35 °C.
Dessa forma, a orientação é que a população acompanhe as condições do tempo e redobre a atenção ao longo do dia, especialmente durante os períodos de instabilidade mais intensa.
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