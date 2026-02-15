Caso chocante nos EUA envolve brasileiro; veja o que se sabe

Um brasileiro é acusado de matar ex-mulher nos EUA após um ataque ocorrido na noite de quinta-feira (12), em Farmingville, no estado de Nova York. De acordo com autoridades locais, o crime aconteceu por volta das 20h15, em uma residência localizada na Granny Road.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a emissora ABC7NY, a polícia atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no endereço. No local, os agentes encontraram a vítima, de 46 anos, com ferimentos provocados por faca. Em seguida, equipes de emergência a encaminharam ao hospital. No entanto, os médicos confirmaram a morte pouco depois.

Leia também: Fantasiados, policiais prendem suspeitos no Carnaval

O crime

O suspeito, de 57 anos, também recebeu atendimento médico. Conforme a polícia, ele apresentava ferimentos graves que, aparentemente, foram causados por ele próprio após o ataque. Além disso, um adolescente que estava na casa no momento da agressão sofreu ferimentos, e a equipe de resgate o levou ao hospital. Ainda assim, o quadro clínico não representava risco de vida.

As autoridades acusam o brasileiro de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Entretanto, até o momento, a polícia não informou a motivação do crime.

Vizinhos relataram surpresa com o ocorrido. Uma moradora afirmou à emissora que nunca teve problemas com o suspeito e descreveu a família como tranquila. Apesar disso, a investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

Nesse sentido, o suspeito deverá responder às acusações na Justiça norte-americana. As autoridades ainda não divulgaram a data do julgamento.

Com informações do Estadão