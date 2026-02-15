Fantasiados, policiais prendem suspeitos no Carnaval

Policiais fantasiados prenderam dois suspeitos de furtar celulares durante um bloco em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, neste sábado (14). A ação ocorreu em meio aos foliões e ganhou repercussão após a corporação divulgar o vídeo nas redes sociais.

Os agentes utilizaram fantasias para se misturar ao público. Entre os personagens escolhidos estavam Jason, do filme Sexta-Feira 13, Batman e figuras da série La Casa de Papel. Dessa forma, a equipe conseguiu acompanhar a movimentação sem levantar suspeitas.

Segundo a Polícia Civil, os policiais flagraram o momento em que os suspeitos cometeram o furto. Em seguida, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão. Ainda conforme a corporação, a dupla acumula 30 anotações criminais.

Além da atuação presencial dos agentes, a operação contou com monitoramento por drone. A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) coordenou a estratégia e prestou apoio à ação.

Com os suspeitos, os policiais recuperaram cinco celulares. Agora, os aparelhos passarão por perícia. Posteriormente, a Polícia Civil informou que devolverá os dispositivos aos respectivos proprietários.

