Caso Dante Michelini: cabeça ainda não foi localizada

O caso Dante Michelini permanece cercado de mistério e continua mobilizando as forças de segurança em Guarapari. As buscas realizadas em um sítio localizado na região de Meaípe resultaram na localização do corpo de Dante Brito Michelini, de 76 anos. No entanto, a cabeça da vítima não foi encontrada durante as diligências iniciais.

Segundo informações da Polícia Civil, equipes especializadas atuaram no local com apoio do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores. Os agentes percorreram toda a extensão do sítio, além de áreas de mata próximas. Apesar disso, os trabalhos não localizaram a parte do corpo que permanece desaparecida.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, as buscas serão retomadas na manhã desta sexta-feira (6). Ele explicou que equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari seguem atuando com apoio da chefia da DHPP de Vitória. A ação integrada busca avançar nas apurações.

Durante as diligências do caso Dante Michelini, os investigadores chegaram a considerar a possibilidade de um animal ter removido a cabeça da vítima. Entretanto, os peritos não encontraram rastros ou indícios que sustentassem essa hipótese. Assim, a polícia descartou essa linha de investigação neste momento.

Além disso, os agentes esvaziaram uma piscina existente no sítio. O local apresentava odor semelhante ao de decomposição. Contudo, após a inspeção, os peritos localizaram apenas restos de duas tartarugas, sem relação direta com o crime.

Segundo a avaliação técnica, a decapitação ocorreu com o uso de uma faca afiada. O delegado-geral destacou que o corte apresenta características precisas. Por esse motivo, os peritos descartaram o uso de instrumentos como machado ou ferramentas similares.

Outro aspecto relevante do caso Dante Michelini envolve as condições do sítio. O imóvel fica em área isolada, não possui câmeras de segurança e apresenta iluminação precária. Além disso, os investigadores encontraram o local em estado de abandono e destruição.

Mesmo nessas condições, Dante Michelini utilizava o sítio como moradia. Conforme a Polícia Civil, ele vivia de forma isolada há alguns anos. Esse fator pode ter dificultado a identificação de movimentações suspeitas na região.

A investigação do caso Dante Michelini segue em andamento. A Polícia Civil informou que novas diligências devem ocorrer nos próximos dias. A conclusão dos laudos periciais será essencial para esclarecer a dinâmica do crime e identificar possíveis responsáveis.