Castelo: "Cão-Narval" leva carnaval pet, diversão e causa animal

O município de Castelo recebe, no próximo dia 10 de fevereiro, uma proposta diferente para o período de Carnaval. O evento Cão-Narval reúne festa, conscientização e defesa da causa animal em uma programação voltada para toda a família.

A organização realiza o encontro a partir das 19h, na Praça Três Irmãos. Desde o início, a proposta é oferecer um ambiente acolhedor, divertido e, ao mesmo tempo, reflexivo sobre a proteção dos animais.

Entre os destaques da programação, o desfile de fantasia pet promete atrair a atenção do público. Tutores poderão levar seus cães caracterizados, incentivando a interação e a valorização dos animais de estimação. Além disso, o evento contará com barracas de comida e bebida, ampliando as opções de lazer para os participantes.

Outro momento importante será a animação com o bloco Amigos da ONG, que reforça o clima carnavalesco. Ao mesmo tempo, a programação reserva espaço para uma manifestação em defesa do cão-orelha, símbolo da mobilização por justiça e respeito aos animais.

Durante a noite, a organização também promove o sorteio de brindes, estimulando a participação do público. Dessa forma, o evento combina entretenimento com engajamento social, fortalecendo a conexão entre diversão e consciência coletiva.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Castelo e de entidades ligadas à proteção animal. Segundo os organizadores, o objetivo é dar voz a quem não pode falar e sensibilizar a população sobre a importância do cuidado responsável.

Por fim, o Cão-Narval reforça que o Carnaval também pode ser um espaço de inclusão, empatia e responsabilidade social. Assim, a festa se consolida como um convite para celebrar, conscientizar e agir em favor da causa animal.