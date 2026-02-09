Fim dos pit bulls no ES? Nova lei quer proibir criação e venda da raça
A nova redação proíbe a criação, comercialização e a circulação de cães da raça pit bull e suas derivações em espaços públicos do estado.
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) analisa uma proposta que endurece as regras para a guarda de cães de grande porte. Nesse sentido, a deputada estadual Janete de Sá (PSB) apresentou, em fevereiro de 2026, um texto substitutivo ao Projeto de Lei 121/2024. Desse modo, a nova redação proíbe a criação, comercialização e a circulação de cães da raça pit bull e suas derivações em espaços públicos do estado.
Variações da raça
O texto detalha dez variações da raça que sofrerão restrições, são elas:
- american pit bull terrier
- staffordshire bull terrier
- american bully
- american staffordshire terrier
- red nose
- pit monster
- exotic bully
- american bully pocket
- american bully micro
- american bully micro exotic
Contudo, a norma poupa os animais já existentes antes da publicação da lei. Assim, para esses casos, a parlamentar veda a reprodução e a transferência dos bichos. Consequentemente, a medida busca reduzir gradualmente a presença desses cães em território capixaba.
Segurança coletiva
A autora da proposta, deputada Janete de Sá, justifica a dureza da lei com base em episódios recentes de violência.
“Ataques graves no Espírito Santo causaram mutilações e mortes, mesmo quando os tutores mantinham a guarda regular. Desse modo, medidas repressivas após o dano são insuficientes para proteger a população de forma efetiva”, explica.
Regras para outras raças
Além do veto aos pit bulls, o projeto mantém exigências para outras 14 raças, como pastor alemão, rottweiler, american staffordshire terrier, dogo argentino e doberman. Além disso, também incluí fila brasileiro, presa-canário, cane corso, buldogue americano, bull terrier, pastor belga, pastor belga malinois, bullmastiff e chow-chow.
Nesse sentido, ao circularem em vias públicas, centros de compras ou condomínios, esses animais devem utilizar obrigatoriamente:
- Coleira e enforcador
- Guia curta de condução (até 1,5 metro)
- Focinheira de grade
Deveres e punições
O projeto estabelece que o tutor precisa ter força física suficiente para dominar o animal. Adicionalmente, residências que abrigam essas raças devem possuir muros, grades e placas de alerta visíveis.
Em caso de descumprimento, o responsável poderá arcar com multa de até R$ 2.962,98. Em situações de risco real ou ataque, as autoridades podem, inclusive, apreender o animal.
Por fim, a proposta revoga uma lei de 2000 para evitar conflitos jurídicos. Atualmente, o texto aguarda parecer das comissões de Justiça, Segurança, Cultura e Finanças antes de seguir para votação no Plenário da Ales.
