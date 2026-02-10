Mudança de tempo avança no ES; veja como fica o clima nesta terça-feira

A previsão do tempo no Espírito Santo indica tempo aberto em todo o estado durante a manhã desta terça-feira. No entanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão no litoral provocam mudanças nas condições climáticas.

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Inicialmente, o sol predomina até o fim da manhã. Em seguida, pancadas de chuva com trovoadas atingem as regiões Sul, Serrana e parte da Região Noroeste. À noite, essas instabilidades avançam para o litoral sul e para a Grande Vitória.

Além disso, há previsão de chuva passageira durante a noite nas demais áreas do norte capixaba. Apesar da instabilidade, as temperaturas máximas apresentam apenas ligeira queda em todo o estado.

Previsão do tempo no Espírito Santo

No litoral, o vento sopra fraco a moderado ao longo do dia. Contudo, podem ocorrer rajadas ocasionais, principalmente no litoral sul e na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Na Grande Vitória, o tempo segue aberto até a manhã. Posteriormente, pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ocorrem à noite. As temperaturas variam entre 23 °C e 35 °C, enquanto em Vitória os termômetros marcam mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, o sol aparece até o período da manhã. A partir da tarde, a previsão do tempo no Espírito Santo aponta pancadas de chuva e trovoadas. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 22 °C e 36 °C. Já nas áreas altas, os termômetros ficam entre 19 °C e 30 °C.

Na Região Serrana, o cenário se repete. O tempo permanece aberto até a manhã, com chuva e trovoadas à tarde. As áreas menos elevadas registram mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas mais altas, a mínima chega a 18 °C e a máxima não ultrapassa 29 °C.

No Norte do estado, o dia segue com poucas nuvens. Entretanto, há previsão de chuva rápida à noite. As temperaturas variam entre 22 °C e 35 °C.

Na Região Noroeste, o sol predomina até a manhã. Contudo, pancadas de chuva e trovoadas atingem os trechos sul e oeste durante a tarde. À noite, ocorre chuva rápida nas demais áreas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 21 °C e 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o dia segue com poucas nuvens e vento fraco a moderado. Ainda assim, a previsão indica chuva rápida à noite, com temperaturas entre 23 °C e 34 °C.