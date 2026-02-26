Chuva danifica ponte e interdita trecho da ES-185 em Iúna

A rodovia ES-185 está parcialmente interditada no município de Iúna após parte do asfalto ceder na cabeceira da ponte localizada em Uberaba. Motoristas que precisam trafegar pelo trecho devem redobrar a atenção, já que apenas veículos leves conseguem passar por um dos lados da estrutura.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Prefeitura de Iúna informou que as fortes chuvas registradas durante a noite desta quarta (25) e a madrugada desta quinta-feira (26) provocaram danos na cabeceira da ponte da Rodovia Coronel Leôncio Vieira. Com isso, o tráfego de veículos pesados ficou impossibilitado, devido aos buracos abertos no asfalto.

De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), equipes estão no local desde o início da manhã para orientar motoristas e iniciar os trabalhos de manutenção. A intervenção busca restabelecer a segurança da via e evitar novos danos à estrutura.

A recomendação é que condutores evitem trafegar pela ES-185 ao longo do dia, se possível, e busquem rotas alternativas.