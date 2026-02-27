Chuva provoca queda de barreira e bloqueia estrada em Brejetuba

Uma queda de barreira em Brejetuba interrompeu a estrada que liga as comunidades de Fazenda Leogildo e São Domingos, no interior do município, na região serrana do Espírito Santo. O deslizamento ocorreu após as fortes chuvas registradas entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026.

A terra deslizou sobre a pista e bloqueou completamente o tráfego de veículos. Por isso, moradores da região precisaram suspender deslocamentos logo nas primeiras horas do dia. Além disso, produtores rurais e estudantes enfrentaram dificuldades para acessar outras localidades.

A Prefeitura de Brejetuba enviou equipes ao trecho afetado ainda nesta manhã. Os trabalhadores realizaram a retirada do material acumulado e liberaram parcialmente a via.

Enquanto isso, a chuva continua na região. Dessa forma, os serviços de limpeza avançam com cautela. Além disso, o volume de água aumenta o risco de novos deslizamentos, o que pode comprometer novamente o tráfego.

Risco permanece com continuidade das chuvas

Mesmo após a retirada da terra, a situação ainda inspira cuidados. Como o solo permanece encharcado, técnicos monitoram o local para evitar novos bloqueios. Além disso, a permanência da chuva dificulta o uso de máquinas pesadas.

Portanto, motoristas devem evitar o trecho até que as condições climáticas melhorem. Caso a chuva persista, o risco pode se manter elevado ao longo do dia.

A administração municipal segue acompanhando o cenário. Enquanto as equipes atuam na manutenção da estrada, a orientação é que moradores redobrem a atenção ao trafegar pela área afetada.