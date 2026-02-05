Cidades do Sul Capixaba recebem Selo Diamante em transparência; veja quais
Municípios recebem certificação máxima em transparência e governança pública.
Os municípios de Alegre e Cachoeiro de Itapemirim recebem, nesta sexta-feira (06), a certificação Diamante do Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2025. A entrega ocorre durante visitas institucionais do ES em Ação às duas cidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O diretor de Redes do ES em Ação, Sergio Mileipe, participa das agendas ao lado do superintendente da instituição, Luciano Gollner. Ambos conduzem a entrega do certificado e do troféu aos gestores municipais.
Leia também: Frente fria se aproxima do Espírito Santo; o que muda no tempo?
Esta será a terceira vez que Alegre e Cachoeiro de Itapemirim conquistam o Selo Diamante. A categoria representa o nível máximo de excelência em transparência e governança pública, conforme a avaliação da sociedade civil organizada.
Ao todo, 25 prefeituras capixabas recebem a certificação em 2025. Contudo, o reconhecimento destaca administrações que adotam práticas consistentes de acesso à informação, controle social e gestão responsável dos recursos públicos.
Dessa forma, o selo integra uma iniciativa do ES em Ação, com apoio da Transparência Capixaba. Isso porque, o projeto utiliza como base o Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), além de critérios adicionais que avaliam boas práticas administrativas.
A certificação busca valorizar gestões municipais que mantêm dados públicos acessíveis, atualizados e claros. Além disso, o selo reforça a importância da governança como instrumento de fortalecimento da confiança entre poder público e sociedade.
Entrega do Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2025
Data: Sexta-feira (06)
Cachoeiro de Itapemirim
Local: Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães – Rua Brahim Antônio Seder, 96/102, Centro – CEP 29300-060
Alegre
Local: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro – CEP 29500-000
Por fim, com a nova certificação, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim reafirmam o compromisso com a transparência, a governança pública e o fortalecimento da gestão municipal no Espírito Santo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726