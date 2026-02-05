Cidades do Sul Capixaba recebem Selo Diamante em transparência; veja quais

Os municípios de Alegre e Cachoeiro de Itapemirim recebem, nesta sexta-feira (06), a certificação Diamante do Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2025. A entrega ocorre durante visitas institucionais do ES em Ação às duas cidades.

O diretor de Redes do ES em Ação, Sergio Mileipe, participa das agendas ao lado do superintendente da instituição, Luciano Gollner. Ambos conduzem a entrega do certificado e do troféu aos gestores municipais.

Esta será a terceira vez que Alegre e Cachoeiro de Itapemirim conquistam o Selo Diamante. A categoria representa o nível máximo de excelência em transparência e governança pública, conforme a avaliação da sociedade civil organizada.

Ao todo, 25 prefeituras capixabas recebem a certificação em 2025. Contudo, o reconhecimento destaca administrações que adotam práticas consistentes de acesso à informação, controle social e gestão responsável dos recursos públicos.

Dessa forma, o selo integra uma iniciativa do ES em Ação, com apoio da Transparência Capixaba. Isso porque, o projeto utiliza como base o Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), além de critérios adicionais que avaliam boas práticas administrativas.

A certificação busca valorizar gestões municipais que mantêm dados públicos acessíveis, atualizados e claros. Além disso, o selo reforça a importância da governança como instrumento de fortalecimento da confiança entre poder público e sociedade.

Entrega do Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2025

Data: Sexta-feira (06)

Cachoeiro de Itapemirim

Local: Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães – Rua Brahim Antônio Seder, 96/102, Centro – CEP 29300-060

Alegre

Local: Parque Getúlio Vargas, nº 01, Centro – CEP 29500-000

Por fim, com a nova certificação, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim reafirmam o compromisso com a transparência, a governança pública e o fortalecimento da gestão municipal no Espírito Santo.