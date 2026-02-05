Frente fria se aproxima do Espírito Santo; o que muda no tempo?

Uma frente fria deve provocar mudanças significativas no tempo em várias regiões do Brasil no próximo fim de semana. O alerta foi divulgado pela Climatempo. De acordo com a previsão, a frente fria avança rapidamente entre sexta-feira e domingo. Assim, o sistema eleva o risco de chuva forte e temporais.

O Espírito Santo e o leste de Minas Gerais sofrem pouca influência direta. Nessas regiões, o calor ainda provoca pancadas isoladas.

No Sul do país, o sistema começa a atuar no Rio Grande do Sul ainda na tarde de sexta-feira. Em seguida, o tempo muda de forma gradual. Após um período de calor e tempo seco, o estado pode registrar chuva intensa no sábado. Entretanto, o sol deve reaparecer no domingo.

Mesmo com a melhora, algumas pancadas ainda podem ocorrer no norte gaúcho. As áreas de planalto e serra concentram maior instabilidade. A entrada de ventos mais frescos, associada à frente fria, provoca queda de temperatura. Contudo, o alívio do calor tende a ser temporário.

Em Santa Catarina e no Paraná, o sábado começa com sol e calor. Porém, o tempo muda rapidamente durante a tarde.

A frente fria provoca pancadas de chuva moderadas a fortes nos dois estados. Assim, o risco de temporais aumenta principalmente no fim do dia. No domingo, a chuva se concentra no interior das duas unidades federativas. Entretanto, o litoral pode registrar precipitação desde as primeiras horas.

As regiões do Vale do Itajaí e do litoral norte catarinense exigem atenção. A frente fria pode provocar chuva volumosa em curto período. No Sudeste, os primeiros efeitos da frente fria aparecem em São Paulo no sábado à tarde. O calor e a umidade reforçam as instabilidades.

Frente fria no Sudeste

No Rio de Janeiro e em grande parte de Minas Gerais, a chuva ocorre independentemente do sistema. Contudo, o avanço da frente fria intensifica os volumes. No domingo, o risco de chuva forte aumenta em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro, sul e oeste mineiro.

Essas áreas já registraram acumulados elevados nos últimos dias. Assim, a frente fria eleva o risco de alagamentos e deslizamentos. Diante do cenário, a orientação é acompanhar as previsões atualizadas. A frente fria exige atenção e planejamento para reduzir possíveis transtornos.