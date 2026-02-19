Clássico de Shakespeare chega aos cinemas de Cachoeiro; confira a programação

Chegou aos cinemas de Cachoeiro “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”. Assim, o filme retrata um dos clássicos mais importantes do cânone ocidental de William Shakespeare. Nesse sentido, o escritor vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI.

Desse modo, Hamnet era o nome do menino e, nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare, Agnes é a narradora e o ponto de vista fundamental da narrativa. Isso porque demonstra o luto que acompanha o fim precoce da vida do seu herdeiro.

A vida diária

Nesse sentido, a trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária.

Assim, explorando os temas da perda e da morte, Hamnet acompanha a rotina e o dia a dia de uma família, as alegrias e as tristezas de viver numa pequena vila na Inglaterra do passado e a história de amor poderosa que inspirou a criação da peça Hamlet.

Desse modo, ao longo da narrativa, o filme acompanha a rotina da família Shakespeare em uma pequena vila inglesa do século XVI. Assim, a produção mostra, de forma sensível, como o luto transforma a relação entre William e Agnes após a morte de Hamnet.

Enquanto o pai se refugia no trabalho e na escrita, a mãe enfrenta a dor de maneira intensa e silenciosa. Além disso, a história constrói pontes emocionais que ajudam o público a compreender como a perda do filho teria influenciado a criação de “Hamlet”. Dessa forma, a obra mergulha nas fragilidades humanas por trás de um dos maiores dramaturgos da história.

Outros filmes

Nesse sentido, além de “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, a programação dos cinemas de Cachoeiro inclui outros títulos em cartaz, contemplando diferentes gêneros e faixas etárias. Portanto, o público pode aproveitar a variedade de opções disponíveis e escolher a sessão que melhor se encaixa na sua agenda.

Além disso, vale destacar que a exibição de produções como essa reforça o papel do cinema como espaço de cultura e reflexão em Cachoeiro. Ao mesmo tempo, a presença de títulos variados amplia o acesso do público a diferentes narrativas e experiências. Por isso, quem aprecia histórias marcantes ou simplesmente deseja um momento de entretenimento encontra nas salas da cidade uma programação diversificada e acessível.

Opções para toda família

Além disso, a variedade da programação transforma o cinema em uma opção democrática de lazer para todas as idades. Enquanto alguns filmes apostam em dramas históricos e reflexivos, outros trazem animações, aventuras e comédias voltadas ao público infantil e familiar. Assim, pais e filhos podem escolher juntos a sessão que mais combina com o momento. Dessa forma, o cinema se consolida como uma alternativa segura e acessível de diversão para as famílias de Cachoeiro, especialmente nos fins de semana e feriados. Desse modo, confira a programação completa.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2D)

Todos os dias – 18h (LEGENDADO)

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)

Sala 02

Um Cabra Bom de Bola

Todos os dias – 16h45 (DUBLADO – 3D)

Sábado e domingo – 14h45 (porém, sessão extra, DUBLADO – 2D) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Para Sempre Medo (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)

Sala 03

Stray Kids: The Dominate Experience (2D)

Sábado e domingo – 15h (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

O Morro dos Ventos Uivantes (2D)

Todos os dias – 18h00 (DUBLADO)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Sala 04

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)

Sábado e domingo – 14h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Quinta-feira (19)

Fest Gibli

Meu Amigo Totoro

18h30 (DUBLADO)

A Viagem de Chihiro

20h30 (DUBLADO)

Sexta-feira (20)

As Memórias de Marnie

18h30 (LEGENDADO)

O Conto da Princesa Kaguya

O Castelo Animado

20h30 (LEGENDADO)

Sábado (21)

18h30 (DUBLADO)

Princesa Mononoke

20h30 (LEGENDADO)

Domingo (22)

O Mundo dos Pequeninos

18h30 (LEGENDADO)

O Reino dos Gatos

20h30 (LEGENDADO)

Segunda-feira (23)

Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar

18h30 (DUBLADO)

O Castelo no Céu

20h30 (LEGENDADO)

Terça-feira (24)

Porco Rosso: O Último Herói Romântico

18h30 (DUBLADO)

Contos de Terramar

20h30 (LEGENDADO)

Quarta-feira (25)

O Serviço de Entregas da Kiki

18h30 (DUBLADO)

Nausicaä do Vale do Vento

20h30 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Anaconda (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Para Sempre Medo (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

Um Cabra Bom de Bola

Todos os dias – 15h45 (DUBLADO – 2D) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO – 3D)

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)