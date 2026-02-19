Clássico de Shakespeare chega aos cinemas de Cachoeiro; confira a programação
A trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare.
Chegou aos cinemas de Cachoeiro "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet". Assim, o filme retrata um dos clássicos mais importantes do cânone ocidental de William Shakespeare. Nesse sentido, o escritor vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI.
Desse modo, Hamnet era o nome do menino e, nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare, Agnes é a narradora e o ponto de vista fundamental da narrativa. Isso porque demonstra o luto que acompanha o fim precoce da vida do seu herdeiro.
A vida diária
Nesse sentido, a trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária.
Assim, explorando os temas da perda e da morte, Hamnet acompanha a rotina e o dia a dia de uma família, as alegrias e as tristezas de viver numa pequena vila na Inglaterra do passado e a história de amor poderosa que inspirou a criação da peça Hamlet.
Desse modo, ao longo da narrativa, o filme acompanha a rotina da família Shakespeare em uma pequena vila inglesa do século XVI. Assim, a produção mostra, de forma sensível, como o luto transforma a relação entre William e Agnes após a morte de Hamnet.
Enquanto o pai se refugia no trabalho e na escrita, a mãe enfrenta a dor de maneira intensa e silenciosa. Além disso, a história constrói pontes emocionais que ajudam o público a compreender como a perda do filho teria influenciado a criação de “Hamlet”. Dessa forma, a obra mergulha nas fragilidades humanas por trás de um dos maiores dramaturgos da história.
Outros filmes
Nesse sentido, além de “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, a programação dos cinemas de Cachoeiro inclui outros títulos em cartaz, contemplando diferentes gêneros e faixas etárias. Portanto, o público pode aproveitar a variedade de opções disponíveis e escolher a sessão que melhor se encaixa na sua agenda.
Além disso, vale destacar que a exibição de produções como essa reforça o papel do cinema como espaço de cultura e reflexão em Cachoeiro. Ao mesmo tempo, a presença de títulos variados amplia o acesso do público a diferentes narrativas e experiências. Por isso, quem aprecia histórias marcantes ou simplesmente deseja um momento de entretenimento encontra nas salas da cidade uma programação diversificada e acessível.
Opções para toda família
Além disso, a variedade da programação transforma o cinema em uma opção democrática de lazer para todas as idades. Enquanto alguns filmes apostam em dramas históricos e reflexivos, outros trazem animações, aventuras e comédias voltadas ao público infantil e familiar. Assim, pais e filhos podem escolher juntos a sessão que mais combina com o momento. Dessa forma, o cinema se consolida como uma alternativa segura e acessível de diversão para as famílias de Cachoeiro, especialmente nos fins de semana e feriados. Desse modo, confira a programação completa.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2D)
- Todos os dias – 18h (LEGENDADO)
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO)
Sala 02
Um Cabra Bom de Bola
- Todos os dias – 16h45 (DUBLADO – 3D)
- Sábado e domingo – 14h45 (porém, sessão extra, DUBLADO – 2D) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Para Sempre Medo (2D)
- Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h45 (LEGENDADO)
Sala 03
Stray Kids: The Dominate Experience (2D)
- Sábado e domingo – 15h (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
O Morro dos Ventos Uivantes (2D)
- Todos os dias – 18h00 (DUBLADO)
- Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)
Sala 04
Avatar: Fogo e Cinzas (2D)
- Sábado e domingo – 14h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Quinta-feira (19)
Fest Gibli
Meu Amigo Totoro
- 18h30 (DUBLADO)
A Viagem de Chihiro
- 20h30 (DUBLADO)
Sexta-feira (20)
As Memórias de Marnie
- 18h30 (LEGENDADO)
O Conto da Princesa Kaguya
O Castelo Animado
- 20h30 (LEGENDADO)
Sábado (21)
- 18h30 (DUBLADO)
Princesa Mononoke
- 20h30 (LEGENDADO)
Domingo (22)
O Mundo dos Pequeninos
- 18h30 (LEGENDADO)
O Reino dos Gatos
- 20h30 (LEGENDADO)
Segunda-feira (23)
Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar
- 18h30 (DUBLADO)
O Castelo no Céu
- 20h30 (LEGENDADO)
Terça-feira (24)
Porco Rosso: O Último Herói Romântico
- 18h30 (DUBLADO)
Contos de Terramar
- 20h30 (LEGENDADO)
Quarta-feira (25)
O Serviço de Entregas da Kiki
- 18h30 (DUBLADO)
Nausicaä do Vale do Vento
- 20h30 (LEGENDADO)
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Anaconda (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
Para Sempre Medo (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)
Sala 03
Um Cabra Bom de Bola
- Todos os dias – 15h45 (DUBLADO – 2D) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
- Todos os dias – 17h45 (DUBLADO – 3D)
Avatar: Fogo e Cinzas (2D)
- Todos os dias – 19h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
