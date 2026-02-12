Paixão e vingança: veja onde assistir "O Morro dos Ventos Uivantes" em Cachoeiro

O cinema recebe uma das histórias mais intensas da literatura mundial com a nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes. Isso porque, o longa-metragem foca na trajetória conturbada das famílias Earnshaw e Linton, trazendo uma estética moderna para o clássico. Nesse sentido, desta vez, os astros Margot Robbie e Jacob Elordi dão vida aos protagonistas Catherine Earnshaw e Heathcliff, respectivamente.

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Enredo

A trama apresenta um romance avassalador que surge para transformar e, simultaneamente, devastar a vida dos jovens. Nesse sentido, Heathcliff, o filho adotivo do inquilino da propriedade, desenvolve uma ligação profunda com Catherine desde a infância.

Contudo, essa conexão evolui para um jogo perigoso de obsessão e rejeição. Enquanto tentam se distrair com essa paixão desmedida, os personagens mergulham em um ciclo de vingança que afeta todos ao redor.

Destaques da produção

Nesse sentido, a química entre Robbie e Elordi promete elevar a carga dramática da obra. Além disso, a produção explora as paisagens isoladas para reforçar o sentimento de solidão e desejo que permeia o roteiro. Ademais, o filme detalha como as convenções sociais da época e as escolhas individuais destroem as chances de felicidade do casal.

Dessa forma, o público acompanha uma narrativa onde o amor e o ódio caminham lado a lado. Assim, o roteiro não poupa o espectador das consequências sombrias dessa união proibida. Desse modo, por isso, a obra atrai tanto os fãs de dramas épicos quanto os admiradores das interpretações modernas dos astros de Hollywood.

Cinema em Cachoeiro de Itapemirim

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim já podem conferir essa grande estreia nas salas locais. Todavia, a programação não se limita. Isso porque, há mais filmes em cartaz nos cinemas do município.

Nesse sentido, as opções incluem desde animações para a família até blockbusters de ação e suspense. Assim, vale a pena consultar os horários das sessões e garantir o ingresso para aproveitar o melhor da sétima arte.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Davi: nasce um rei (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Socorro (2D)

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 02

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Anaconda (2D)

Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 03

Um Cabra Bom de Bola (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sábado, domingo, segunda, terça – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

O Morro dos Ventos Uivantes (2D)

Todos os dias – 18h00 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 04

Descontrole (2D)

Sábado, domingo, segunda e terça – 14h (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Stray Kids: The Dominate Experience (2D)

Todos os dias – 18h (LEGENDADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Destruição Final 2 (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

O Primata (2D)

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 02

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

A Empregada (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Anaconda (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Sala 03

Um Cabra Bom de Bola (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Destruição Final 2 (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 12,00

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)