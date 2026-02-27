Colisão deixa feridos presos às ferragens em Atílio Vivácqua
Acidente entre caminhão e carreta mobiliza resgate no bairro Niterói e vítimas seguem para hospital em Cachoeiro.
Um acidente na ES-289 em Atílio Vivácqua deixou dois feridos na noite de quinta-feira (26). A colisão envolveu um caminhão e uma carreta no bairro Niterói.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações das equipes de resgate, as vítimas estavam no caminhão no momento do impacto. Com a força da batida, elas ficaram presas às ferragens da cabine.
Leia também: Traficante é preso após ação da PM em Piúma
O acidente na ES-289 em Atílio Vivácqua ocorreu em trecho urbano da rodovia. Logo após o chamado, militares se deslocaram até o local para prestar atendimento.
As equipes atuaram no desencarceramento das vítimas. Em seguida, profissionais do Samu/192 assumiram o atendimento pré-hospitalar.
Após os primeiros socorros, os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme os socorristas, ambos apresentavam estado de saúde estável.
Acidente na ES-289 em Atílio Vivácqua
O acidente na ES-289 em Atílio Vivácqua exigiu atuação integrada das forças de resgate. As equipes retiraram as vítimas das ferragens e, ao mesmo tempo, organizaram o tráfego na rodovia.
Durante o atendimento, os militares adotaram procedimentos de segurança para evitar novos riscos. Enquanto isso, a via registrou lentidão até a conclusão dos trabalhos.
As autoridades competentes vão apurar as causas da colisão. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre o motorista da carreta.
A rodovia ES-289 funciona como importante ligação regional e concentra fluxo constante de veículos de carga. Por isso, acidentes no trecho impactam diretamente a mobilidade local.
Apesar da gravidade da colisão, as equipes prestaram atendimento rápido e estabilizaram as vítimas. Além disso, a atuação conjunta reduziu o tempo de resposta no local.
O caso reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias estaduais. Fatores como condições da pista, visibilidade e respeito às normas de trânsito influenciam diretamente na prevenção de acidentes.
As autoridades acompanham o caso de forma contínua. A polícia poderá divulgar novas informações conforme a evolução do quadro clínico das vítimas e o avanço das investigações.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726