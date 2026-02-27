Traficante é preso após ação da PM em Piúma

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas em Piúma e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Céu Azul, no município do Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre .32. Além disso, recolheram seis munições CBC do mesmo calibre.

Leia também: Homem descumpre medida protetiva e tenta matar ex em Castelo

A ocorrência também resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Conforme a corporação, o material indica possível atuação no comércio ilegal de drogas.

Entre os itens apreendidos estavam 19 buchas de maconha. A equipe também encontrou quatro pinos de cocaína e um papelote da mesma substância.

Os policiais localizaram ainda uma porção de cocaína que totalizou 511,2 gramas. Além disso, apreenderam um tablete de crack e outra porção da droga.

No total, o crack somou 267,6 gramas. A quantidade chamou atenção pela possibilidade de fracionamento para venda.

Os militares também recolheram duas balanças de precisão. Além disso, apreenderam material utilizado para embalo de entorpecentes.

Tráfico de drogas em Piúma

A prisão relacionada ao tráfico de drogas em Piúma ocorreu após diligências da equipe policial na região. Segundo informações da corporação, os militares intensificaram o patrulhamento no bairro Céu Azul.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o material ilícito em posse do suspeito. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao homem.

A presença do revólver e das munições caracterizou o porte ilegal de arma de fogo. Assim, o suspeito responderá também por esse crime.

Posteriormente, os militares conduziram o homem à delegacia da região. Todo o material apreendido seguiu para registro da ocorrência e perícia.

A Polícia Civil assumirá a investigação para apurar a origem das drogas e possíveis conexões. Além disso, as autoridades irão verificar eventual vínculo com outras ocorrências na área.

A Polícia Militar reforça que mantém operações frequentes no município. O objetivo é combater o tráfico de drogas em Piúma e reduzir a circulação ilegal de armas.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, que darão continuidade aos procedimentos legais.