Colisão entre carro e moto deixa vítima fatal no ES
O acidente ocorreu por volta das 13h, entre os quilômetros 247 e 249.
Uma colisão com vítima fatal na ES-484 mobilizou equipes de resgate e segurança na tarde deste sábado (14), na zona rural de Bom Jesus do Norte. O acidente ocorreu por volta das 13h, entre os quilômetros 247 e 249, nas proximidades da Fazenda Boa Vista, na localidade conhecida como Volta Fria.
A Polícia Militar atendeu à ocorrência após acionamento para um sinistro envolvendo um Ford Fiesta e uma motocicleta Honda CG 125 Fan ES. No local, a equipe do Samu confirmou o óbito do condutor da motocicleta. Em seguida, os militares isolaram a área para garantir o trabalho da perícia.
O motorista do automóvel, de 38 anos, recebeu socorro e seguiu para o Hospital São José, em São José do Calçado. Enquanto isso, a Polícia Científica realizou a análise técnica da cena para apurar as circunstâncias da colisão.
Após a liberação pericial, a equipe removeu a motocicleta ao pátio do Detran por apresentar licenciamento em atraso. Já o Ford Fiesta foi entregue a um preposto indicado pelo proprietário.
Durante os procedimentos, o condutor do carro apresentou documentação regular. No entanto, ele recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Diante disso, os agentes aplicaram as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Posteriormente, a equipe o conduziu à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A Polícia Civil seguirá com a investigação para esclarecer as causas do acidente.
