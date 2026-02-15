Polícia Militar apreende menor de idade em Guaçuí
Os militares receberam a informação de disparo de arma de fogo na rua Dona Eufrázia.
A Polícia Militar apreendeu, na manhã desse sábado (14), um menor suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio em Guaçuí. O caso ocorreu no bairro Antônio Martins e mobilizou equipes após acionamento do Ciodes.
No local, os policiais encontraram a vítima, um homem de 20 anos, com uma perfuração na coxa esquerda provocada por disparo. Ele informou à equipe quem seria o autor e relatou que o suspeito fugiu para a casa da sogra logo após o crime.
Diante das informações, os militares iniciaram diligências na região. Pouco depois, a equipe localizou o suspeito. Os policiais deram voz de apreensão, informaram seus direitos e o conduziram à Delegacia de Alegre.
A Polícia Militar informou que tanto a vítima quanto o apreendido já possuem registros criminais anteriores. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
