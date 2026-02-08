Colisão lateral entre bicicleta e ônibus termina com morte em Marataízes

O acidente com ciclista em Marataízes resultou na morte de José Gomes da Silva, de 59 anos, na tarde deste sábado (7). A colisão ocorreu no bairro Barra de Itapemirim, no litoral sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Polícia Militar, o ciclista colidiu com um ônibus de viagem que trafegava pela avenida principal do bairro. O impacto provocou a queda da vítima na pista.

Segundo o motorista, ele seguia no sentido Barra x Marataízes quando sentiu que o veículo havia passado sobre algo. Imediatamente, ele olhou pelo retrovisor e viu o corpo caído no asfalto.

Em seguida, o condutor parou o ônibus e acionou o socorro. José recebeu atendimento ainda no local, porém não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram à PM detalhes do acidente com ciclista em Marataízes. Conforme os relatos, a vítima saiu de uma rua lateral e acessou a avenida sem observar o fluxo de veículos.

Nesse momento, o ciclista atingiu a lateral do ônibus e caiu na via. Logo depois, a roda traseira do veículo passou sobre o corpo.

Além disso, a Polícia Militar informou que o motorista realizou o teste do bafômetro. O exame apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Dinâmica acidente com ciclista em Marataízes

A dinâmica do acidente com ciclista em Marataízes passou a ser apurada para esclarecer todas as circunstâncias. Os policiais ouviram testemunhas que presenciaram a colisão.

Enquanto isso, a perícia técnica compareceu ao local para registrar evidências. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal.

O trânsito na região apresentou lentidão durante o atendimento da ocorrência. No entanto, a circulação foi normalizada após a liberação da pista.

Moradores da região acompanharam a movimentação das equipes de resgate. Muitos relataram que o trecho recebe fluxo intenso de veículos ao longo do dia.

Por fim, a Polícia Civil assumiu a investigação do acidente com ciclista em Marataízes. A corporação busca confirmar a sequência exata dos fatos relatados no local.