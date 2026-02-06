Com Casagrande e Ferraço, Emanuela Pedroso destaca obras de contenção de encosta

A secretária de Governo do Espírito Santo, Emanuela Pedroso, acompanhou o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço em uma agenda de investimentos nos municípios de Marechal Floriano e Alfredo Chaves, nesta quinta-feira (5). Entre as ações realizadas, duas tiveram gestão direta da secretária e foco na redução de riscos geológicos e na proteção da população.

Em Marechal Floriano, foi entregue à comunidade o muro de contenção na encosta da Rua Thieres Veloso, no bairro Jarbinhas. A obra recebeu recursos do Fundo Cidades Adaptação às Mudanças Climáticas e foi executada pela administração municipal, com repasse direto do Estado.

A intervenção utilizou concreto ciclópico, técnica que incorpora pedras à massa de concreto. A obra resultou em uma estrutura com 8,16 metros de altura e 39 metros de extensão linear, totalizando 318,24 metros quadrados de área construída.

Pavimentação

Além da contenção, o projeto incluiu 300 metros de pavimentação da via com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Além disso, a construção de uma calçada com 50 metros de extensão. A Rua Thieres Veloso é uma das principais ligações com a BR-262, rodovia federal que corta o município.

Antes da execução da obra, a área era de alto risco geológico para deslizamentos de massa, conforme relatórios da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e da Defesa Civil municipal.

Obras de contenção de encostas

O Governo do Estado ainda autorizou o início de outra obra de proteção de encosta, também com recursos do Fundo Cidades, Adaptação às Mudanças Climáticas. A intervenção será às margens da BR-262, com início na Rua Agostinho Entringer, no Centro de Marechal Floriano. O investimento prevê a execução de uma contenção em uma área de 1.420 metros quadrados, com 84 metros lineares e 16 metros de altura.

Nessa nova obra, será utilizada a tecnologia de tela argamassada. A estrutura combina concreto e aço para reforço estrutural da encosta. A intervenção motivou-se pela classificação da área como de risco alto (R4) para deslizamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas, segundo avaliação da CPRM.

De acordo com Emanuela Pedroso, as obras de contenção de encostas são fundamentais para a segurança da população.

“A realização dessas obras é de grande importância para a população de Marechal Floriano, por proteger a vida e os bens patrimoniais das famílias, especialmente em períodos chuvosos”, afirmou.

Segurança ao tráfego

A secretária destacou ainda que a Rua Thieres Veloso é via de acesso à BR-262, e que a obra garante maior estabilidade e segurança ao tráfego, contribuindo para a mobilidade urbana e o transporte de pessoas e mercadorias.

Os investimentos anunciados e entregues beneficiam direta e indiretamente cerca de dez mil pessoas, reforçando a estratégia do governo estadual de prevenção a desastres e adaptação às mudanças climáticas em áreas de risco.

A agenda do Governo do Estado na região incluiu também a inauguração de trechos das rodovias ES-146 e ES-474. Ainda houve, portanto, entrega de obras em estradas do programa Caminhos do Campo e a entrega de uma unidade da Polícia Militar.

Além disso, autorizaram ordens de serviço e repasses de recursos para novos investimentos em infraestrutura, unidades de saúde e de assistência social, bem como a entrega de um playground no distrito de Sagrada Família.