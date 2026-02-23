Com Casagrande e Ricardo Ferraço, Emanuela Pedroso faz entregas em Domingos Martins

O município de Domingos Martins foi contemplado, neste domingo (22), com duas ações estruturantes do Governo do Estado que impactam diretamente a qualidade de vida da população e o desenvolvimento local. As iniciativas envolvem a autorização para o início das obras de drenagem pluvial na Avenida Módulo, no Distrito de Pedra Azul, e a inauguração do Abrigo Institucional “Pecinhas para Unir”, no bairro Morada Panorâmica.

Os investimentos contam com recursos do Fundo Cidades, instrumento de financiamento gerido pela Secretaria de Estado do Governo, sob responsabilidade da secretária Emanuela Pedroso, e fazem parte da política estadual de fortalecimento da infraestrutura urbana e da rede de proteção social nos municípios capixabas.

Autorização marca início de obra de drenagem em área turística

A primeira ação anunciada foi a autorização para o início da execução da obra de drenagem pluvial na Avenida Módulo, localizada no Distrito de Pedra Azul, uma das regiões turísticas mais visitadas das montanhas capixabas. O projeto prevê a instalação de uma galeria dupla, cada uma com 41,50 metros de extensão, destinada à captação e ao direcionamento adequado das águas pluviais.

Para a execução da obra, serão utilizados Corpos de Bueiro Simples Celular de Concreto (BSCC) com dimensões de 2,00 metros de largura por 2,00 metros de altura, além de um Bueiro Duplo Celular de Concreto medindo 2,5 metros por 1,5 metro. A água captada será conduzida de forma segura até o córrego existente, respeitando o curso natural do leito.

Redução de alagamentos e valorização urbana

A intervenção tem como principal objetivo reduzir os recorrentes alagamentos provocados pelo transbordamento do córrego em períodos de chuvas intensas. A expectativa é de que mais de 500 moradores sejam diretamente beneficiados com a melhoria do sistema de drenagem, além de comerciantes e visitantes que circulam pela região.

No trecho onde será implantada a galeria dupla, também está prevista a pavimentação com blocos do tipo Pavi-S, solução que alia resistência, durabilidade e melhor acabamento urbano. O projeto inclui ainda ações de paisagismo, com plantio de grama e arbustos, contribuindo para a harmonização visual do espaço.

Além do impacto funcional, a obra também deve promover a valorização estética da avenida, considerada estratégica para o turismo local, já que Pedra Azul concentra hotéis, restaurantes e empreendimentos voltados ao turismo de montanha.

Principais benefícios da obra de drenagem:

Redução de alagamentos em períodos chuvosos

Proteção direta a mais de 500 moradores

Melhoria da mobilidade urbana

Valorização estética e turística da região

Aumento da segurança para moradores e visitantes

Abrigo “Pecinhas para Unir” é inaugurado em Morada Panorâmica

Ainda no domingo, o Governo do Estado inaugurou o Abrigo Institucional “Pecinhas para Unir”, também em Domingos Martins. A solenidade contou com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, além de autoridades estaduais e municipais.

A nova unidade foi construída em uma área aproximada de 376,85 metros quadrados, distribuída em dois pavimentos, e passa a integrar a rede de acolhimento institucional voltada a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Estrutura voltada ao acolhimento e à dignidade

O abrigo oferece serviços destinados a crianças e adolescentes que estão sob medidas protetivas judiciais, em decorrência de situações como abandono, negligência ou violência. A estrutura foi planejada para garantir segurança, acessibilidade e condições adequadas de convivência.

O imóvel conta com pátio externo, rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e é cercado por muro com gradil de dois metros de altura, garantindo controle e proteção do espaço. Com informações da Assessoria de Imprensa.