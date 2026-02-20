Comissário de bordo é preso após incendiar casa dos pais do ex em Marechal Floriano
Suspeito teria ateado fogo no imóvel após ameaças e foi detido em flagrante no município da Serra.
A Polícia Civil prendeu em flagrante um suspeito de incendiar casa em Marechal Floriano na tarde de quinta-feira (19). O homem, de 26 anos, atua como comissário de bordo e foi detido no município da Serra.
De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o investigado ateou fogo na residência dos pais do ex-companheiro, localizada na zona rural de Marechal Floriano. A corporação informou que o suspeito é natural do Rio de Janeiro e reside em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Segundo as investigações, ele retornou ao Brasil com a alegação de recuperar um notebook que afirmava ser de sua propriedade. O equipamento estava na casa dos pais da vítima.
Suspeito de incendiar casa em Marechal Floriano fez ameaças antes do crime
Conforme a investigação apurou, o suspeito entrou no imóvel enquanto os proprietários estavam ausentes e retirou o notebook. Em seguida, ao perceber que o aparelho possuía senha definida pelo ex-companheiro, ele entrou em contato e solicitou o desbloqueio.
Após a negativa, o investigado enviou mensagens com ameaças. Ele afirmou que colocaria fogo na residência caso não recebesse a senha. Logo depois, segundo relato da vítima, ele ateou fogo no imóvel e deixou o local levando o equipamento.
Ainda de acordo com a polícia, o homem pretendia retornar para Dubai naquela mesma noite. No entanto, a Delegacia de Polícia de Marechal Floriano tomou conhecimento dos fatos rapidamente e iniciou diligências.
Posteriormente, por volta das 14h, o suspeito foi até o local de trabalho da vítima, na Serra. No estabelecimento, ele exigiu a exclusão de sua conta de um computador. Como não obteve atendimento imediato, ele danificou dois celulares e um computador do comércio.
Além disso, o investigado agrediu a vítima, mas seguranças do local intervieram e o contiveram. A vítima apresentou mensagens com teor ameaçador, incluindo ameaças contra a residência da própria mãe.
Assim que soube do incêndio, a vítima entrou em contato com familiares e confirmou que o imóvel havia sido atingido pelo fogo.
Diante das informações reunidas, equipes da Polícia Civil do Espírito Santo realizaram diligências e localizaram o suspeito na Serra. Os agentes efetuaram a prisão em flagrante e o conduziram à unidade policial.
A autoridade policial autuou o homem pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, dano, extorsão e incêndio. Em seguida, a Justiça encaminhou o suspeito ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Judiciário.
Enquanto isso, a Polícia Civil dá continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes envolvendo o suspeito de incendiar casa em Marechal Floriano e apurar possíveis novos desdobramentos do caso.
