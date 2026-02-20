Polícia apreende R$ 48 mil em investigação de fraude eletrônica em Itapemirim

A operação contra fraude eletrônica em Itapemirim resultou na apreensão de R$ 48 mil em espécie durante cumprimento de mandados nesta sexta-feira (20). A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Polícia do município.

A investigação apura a prática de estelionato contra uma empresa vítima de fraude eletrônica. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos realizaram compras online em grande quantidade utilizando cartões de crédito vinculados a contas abertas com documentos falsos.

De acordo com os investigadores, o grupo criou identidades fictícias para abrir contas bancárias e gerar meios de pagamento fraudulentos. Como resultado, a empresa sofreu prejuízo financeiro relevante.

Operação contra fraude eletrônica em Itapemirim cumpre cinco mandados

Durante a operação contra fraude eletrônica em Itapemirim, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em cinco endereços distintos. Com isso, as equipes recolheram documentos, registros contábeis, comprovantes de transações e dispositivos eletrônicos.

Além disso, em um dos locais, os agentes encontraram R$ 48.000,00 em espécie e apreenderam a quantia para análise no contexto das investigações. Em outro endereço, a equipe localizou munições de calibre restrito e iniciou procedimento específico para apurar a posse do material.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, os investigados apresentavam padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados. Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de abertura sucessiva de empresas e construção de residências de alto padrão.

Agora, os peritos analisam todo o material apreendido. Eles realizam extração de dados dos dispositivos eletrônicos para aprofundar a apuração e identificar possíveis conexões financeiras.

A Polícia Civil informou que a operação integra estratégia permanente de combate a crimes virtuais e fraudes financeiras no Estado. Além disso, a corporação monitora movimentações bancárias e rastreia transações digitais para ampliar o alcance das investigações.

Com a operação contra fraude eletrônica em Itapemirim, a corporação intensifica a identificação de todos os envolvidos e busca promover a responsabilização criminal. Enquanto isso, as investigações continuam para esclarecer a extensão do esquema e verificar a existência de outras vítimas.