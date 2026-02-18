Como a briga entre Jonas e Marcelo pode ter sido decisiva para a eliminação no BBB 26

Marcelo foi eliminado do BBB 26 nesta terça-feira (17) com 68,56% dos votos. Ele enfrentou Samira, que recebeu 16,25%, e Solange Couto, que teve 15,19%.

O líder da semana, Jonas, indicou Marcelo ao Paredão. As enquetes já apontavam a saída do participante como provável.

Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Marcelo entrou no programa pela Casa de Vidro do Nordeste. Ele se formou em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia e acumulou experiências como garçom, faxineiro, cabeleireiro, modelo e confeiteiro.

A trajetória do brother foi marcada por alianças e conflitos. Ele construiu uma amizade colorida com Breno e enfrentou desentendimentos frequentes com Jonas.

Marcelo eliminado do BBB 26 após sequência de conflitos

Durante a primeira festa, Marcelo protagonizou o primeiro beijo da edição ao lado de Breno. Desde então, os dois mantiveram uma relação próxima ao longo do confinamento.

Posteriormente, em conversa com Babu Santana, Marcelo explicou que não viveu um romance. Segundo ele, a relação não passou de amizade.

Além disso, o participante se envolveu em uma polêmica nas primeiras semanas. Na ocasião, ele criticou uma atitude de Matheus, segundo eliminado, que imitou de forma pejorativa os trejeitos de um homem gay durante uma dança.

Diante do episódio, Marcelo afirmou que se sentiu ofendido. O caso, por sua vez, ganhou repercussão e gerou denúncia por homofobia ao Ministério Público.

Ao mesmo tempo, os embates com Jonas intensificaram sua permanência no Paredão. O primeiro conflito ocorreu após Jonas aplicar o Castigo do Monstro em Marcelo.

Em seguida, os dois discutiram durante uma festa. A tensão aumentou quando Marcelo chamou Jonas de “sonso”.

Depois disso, o clima piorou quando Marcelo, Babu e Juliano Floss atenderam o Big Fone e indicaram Jonas ao Paredão. Assim, a rivalidade cresceu até a votação ao vivo.

Paralelamente, Marcelo rompeu alianças com Ana Paula Renault, Marciele e Maxiane. Ele declarou ter se sentido descartado por antigas aliadas.

Com a saída de Marcelo, o BBB 26 segue com novos desdobramentos no jogo. Dessa forma, o quinto eliminado deixa o reality após uma trajetória marcada por alianças intensas e confrontos diretos.