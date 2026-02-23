Como funciona a Mega-Sena e quais são as reais chances de ganhar

Afinal, como funciona a Mega-Sena? A principal loteria do país realiza sorteios regulares e distribui prêmios milionários a quem acerta seis dezenas.

Criada em 1996, a Mega-Sena permite que o apostador escolha de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal vai para quem acerta as seis dezenas sorteadas.

Além da sena, a loteria também premia quem faz a quina, com cinco acertos, e a quadra, com quatro acertos. Dessa forma, mesmo quem não atinge o prêmio máximo pode receber valores proporcionais.

A probabilidade de ganhar varia conforme a quantidade de números escolhidos. Em uma aposta simples, com seis dezenas, a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860.

No entanto, ao marcar mais números, as chances aumentam. Por outro lado, o valor da aposta também sobe de forma significativa.

Como funciona a Mega-Sena na distribuição dos prêmios

Para entender como funciona a Mega-Sena, é importante observar a divisão da arrecadação. Parte do valor arrecadado com as apostas retorna aos jogadores em forma de premiação.

O restante é destinado a programas sociais do governo federal. Assim, áreas como educação, cultura, esporte e seguridade social recebem repasses provenientes da loteria.

Quando ninguém acerta as seis dezenas, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Por isso, concursos acumulados costumam atrair maior volume de apostas.

Existe ainda a modalidade de bolão, que permite apostas em grupo. Nesse formato, os participantes dividem tanto o valor investido quanto eventual premiação.

Outra opção é a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente. Já na “Teimosinha”, o jogador concorre com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Entender como funciona a Mega-Sena ajuda o apostador a tomar decisões mais conscientes. Embora o jogo dependa exclusivamente da sorte, conhecer as regras e probabilidades permite avaliar riscos e expectativas.

Portanto, antes de registrar a aposta, vale compreender os detalhes do funcionamento da loteria mais popular do Brasil.