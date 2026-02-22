Aposta registrada em casa lotérica de Vitória fatura mais de R$ 36 mil na Mega-Sena
De acordo com informações divulgadas pelas Loterias Caixa, a aposta foi registrada na lotérica Pinte a Sorte
Uma aposta simples feita em Vitória garantiu um prêmio de R$ 36.398,76 no Concurso 2975 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (21). O bilhete acertou cinco das seis dezenas e ficou a apenas um número do prêmio principal.
De acordo com informações divulgadas pelas Loterias Caixa, a aposta foi registrada na lotérica Pinte a Sorte, vinculada à Loteria Premio Ltda.
O jogo foi do tipo simples, com seis dezenas marcadas, realizado em formato físico (presencial).
As dezenas sorteadas foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 116 milhões.
Mesmo sem levar o prêmio máximo, o apostador capixaba garantiu um valor significativo com a quina, faixa destinada a quem acerta cinco números. A expectativa agora é de aumento no volume de apostas para o próximo sorteio, impulsionado pelo prêmio acumulado milionário.
