Aposta registrada em casa lotérica de Vitória fatura mais de R$ 36 mil na Mega-Sena

Uma aposta simples feita em Vitória garantiu um prêmio de R$ 36.398,76 no Concurso 2975 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (21). O bilhete acertou cinco das seis dezenas e ficou a apenas um número do prêmio principal.

De acordo com informações divulgadas pelas Loterias Caixa, a aposta foi registrada na lotérica Pinte a Sorte, vinculada à Loteria Premio Ltda.

O jogo foi do tipo simples, com seis dezenas marcadas, realizado em formato físico (presencial).

As dezenas sorteadas foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 116 milhões.

Mesmo sem levar o prêmio máximo, o apostador capixaba garantiu um valor significativo com a quina, faixa destinada a quem acerta cinco números. A expectativa agora é de aumento no volume de apostas para o próximo sorteio, impulsionado pelo prêmio acumulado milionário.