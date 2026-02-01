Condutor embriagado tenta atropelar PM e acaba preso em Mimoso do Sul

A Polícia Militar prendeu um condutor após ele tentar atropelar um policial durante uma blitz realizada neste sábado (31), na localidade de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul. O homem desobedeceu à ordem de parada e fugiu do local, o que intensificou a ocorrência.

Durante a fiscalização, os militares identificaram o comportamento suspeito do motociclista. Contudo, ao receber sinalização para parar, o condutor acelerou o veículo e avançou contra um policial militar, caracterizando tentativa de homicídio contra agente do Estado.

Após a fuga, as equipes iniciaram diligências e localizaram o suspeito em sua residência. O homem, morador de Apiacá, recebeu voz de prisão e foi conduzido para os procedimentos legais.

Submetido ao teste do etilômetro, o condutor apresentou índice de 1,30 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Dessa forma, os policiais também constataram crime de trânsito por embriaguez ao volante.

Os policiais removeram a motocicleta utilizada na ocorrência para o pátio credenciado do Detran. Em seguida, os militares encaminharam o acusado à autoridade policial para as providências cabíveis.