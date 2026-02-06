Conferência Mulheres Plenas movimenta o Caparaó em março

A Conferência Mulheres Plenas será realizada na Região do Caparaó. Nesse sentido, o evento acontece no dia 14 de março de 2026, das 14h às 18h, no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí. A proposta é reunir mulheres que buscam crescimento pessoal, emocional, espiritual e profissional.

Desse modo, o encontro surge como um espaço de inspiração e fortalecimento. Além disso, a conferência aposta em histórias reais e conteúdos aplicáveis à vida cotidiana. Dessa forma, o evento cria um ambiente de troca, identificação e encorajamento entre as participantes.

Palestras e painéis

Ao longo da programação, o público acompanha palestras e painéis conduzidos por mulheres que compartilham experiências vividas na prática. Assim, entre os destaques está Ariadne Guedes, que apresenta um case de sucesso no empreendedorismo. Já Érica Soroldoni participa com um relato de superação, trazendo reflexões sobre resiliência e reconstrução.

O evento também abre espaço para pautas sociais e de impacto coletivo. Lorena Paschoal apresenta o projeto Toda Quinta Visto Preto, um movimento nacional voltado ao apoio de mulheres em situação de violência doméstica. Assim, a conferência amplia o debate sobre acolhimento e conscientização.

Saúde

A saúde feminina ocupa lugar central na programação. A médica psiquiatra Dra. Ludmila Paczkowski aborda a saúde mental, enquanto a psicóloga Dra. Natália Leandra trata da saúde emocional. Com isso, o evento reforça a importância do cuidado integral com a mulher.

Finanças

Na área financeira, a educadora financeira Juliete Morais conduz o painel sobre educação financeira. A proposta é orientar mulheres que desejam mais autonomia e organização financeira. Já a espiritualidade será abordada por Kélvia Raquel, terapeuta cristã, que propõe reflexões sobre propósito e equilíbrio interior.

Por fim, a Conferência Mulheres Plenas se apresenta como um movimento que vai além de um único encontro. As inscrições já estão abertas, e a expectativa é reunir mulheres de diferentes histórias em uma experiência de aprendizado, conexão e transformação coletiva.