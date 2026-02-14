Confiança do comércio capixaba supera média nacional no início de 2026

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) no Espírito Santo atingiu 112 pontos em janeiro de 2026. Assim, com esse resultado, o estado mantém a liderança isolada no Sudeste e supera com folga a média brasileira de 104,9 pontos. Nesse sentido, o indicador permanece acima da zona de satisfação (100 pontos), o que sinaliza uma propensão sustentada para novos investimentos e expansão das atividades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Embora o índice tenha registrado uma leve oscilação negativa de 0,3% em comparação a dezembro, o patamar confortável persiste desde junho do ano passado. Dessa forma, na análise anual, a retração de 1,4% no Espírito Santo foi significativamente menor do que as quedas observadas em Minas Gerais (9,0%) e São Paulo (3,7%).

Leia também: Espírito Santo volta a ser o 2º maior produtor de petróleo do Brasil

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, explica que os dados refletem a cautela típica do pós-festas, mas sem comprometer o otimismo.

Desempenho por porte de empresa

As empresas de maior porte apresentam as percepções mais otimistas no levantamento. Aquelas que empregam mais de 50 funcionários alcançaram 108,4 pontos no subíndice de “Condições Atuais”, registrando um avanço expressivo de 34,2% na comparação interanual.

Esse grupo conta com estruturas financeiras e operacionais mais robustas para sustentar o nível de atividade econômica. No campo das “Expectativas Futuras”, o otimismo continua elevado:

Grandes empresas: Registraram 138,9 pontos, crescendo 17,4% em relação ao ano anterior.

Registraram 138,9 pontos, crescendo 17,4% em relação ao ano anterior. Negócios menores: Unidades com até 50 funcionários marcaram 134,1 pontos.

Unidades com até 50 funcionários marcaram 134,1 pontos. Investimentos: O indicador geral de intenção para investir permaneceu em 114,4 pontos, reforçando a tendência de crescimento.

Impacto econômico no ES

O Sistema Fecomércio-ES, responsável pela análise junto à CNC, representa hoje mais de 405 mil empresas no estado. Esses negócios respondem por 58% da arrecadação de ICMS e empregam diretamente 652 mil pessoas em todo o território capixaba. A entidade atua em todos os municípios, visando fortalecer o desenvolvimento social e econômico regional.

Os interessados podem acessar o levantamento completo, realizado em parceria com instituições de inovação e ensino como a Faesa e o Senac-ES, no portal oficial da federação.