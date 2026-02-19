Confira novas oportunidades de trabalho no Sul do Espírito Santo

As vagas de emprego em Cachoeiro e região seguem aquecendo o mercado de trabalho no Sul do Espírito Santo. Desse modo, empresas do comércio, setor financeiro, indústria e serviços anunciaram novas oportunidades nesta semana. Além disso, as funções contemplam diferentes níveis de qualificação.

Área comercial

Em Rio Novo do Sul, o Hortiverdi Supermercado abriu vaga para assistente financeiro. O profissional realizará controle diário de entradas e saídas, conferência de fechamento de caixa, lançamento e conciliação de movimentações financeiras. Também será responsável pelo controle de contas a pagar e a receber.

A empresa oferece salário compatível com o cargo, ticket alimentação, plano de saúde Unimed pago pela empresa, plano odontológico, desconto em faculdade, desconto em academias parceiras e day off no aniversário. Os interessados devem enviar currículo para [email protected] ou entregar presencialmente na Rua Major Caetano, 27, Centro, Rio Novo do Sul.

Ainda em Rio Novo do Sul, a empresa também mantém vaga para encarregado de loja. O profissional responderá pela operação do chão de loja, incluindo reposição, organização, limpeza e ações de trade marketing.

Enquanto isso, em Cachoeiro de Itapemirim, há vaga para auxiliar de almoxarifado e entregas. O candidato precisa ter ensino médio completo, CNH categoria B válida e organização. Experiência em estoque ou logística será diferencial. A empresa oferece salário compatível, ticket alimentação, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. O currículo deve ser enviado para [email protected].

Mais vagas de emprego em Cachoeiro e região

Também em Cachoeiro, a Mineradora Minasul disponibiliza vaga para auxiliar administrativo. A empresa exige experiência na função e disponibilidade de horário. Os interessados podem encaminhar currículo para [email protected] ou enviar mensagem pelo WhatsApp (28) 99979-3237.

Além dessas oportunidades, o programa Emprega Cachoeiro realizará processo seletivo no dia 26 de fevereiro, às 13h30, na Rua José Olímpio Gomes, no Alto União (CRAS Alto União). O evento oferece vagas para operador de caixa, repositor, confeiteiro, auxiliar de açougueiro e outras funções, com e sem exigência de experiência.

Assim, as vagas de emprego em Cachoeiro e região contemplam comércio, área financeira, logística e setor administrativo. Dessa forma, candidatos interessados devem enviar currículo conforme as orientações de cada empresa e acompanhar os prazos de seleção.