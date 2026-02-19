Empresa anuncia 80 oportunidades de emprego em Castelo
AG3, em parceria com a Uniaves, abre processo seletivo com salário, benefícios e transporte fretado
A AG3, empresa de São Paulo especializada em terceirização de mão de obra, abriu mais de 80 vagas para auxiliar de produção em Castelo. A contratação será para atuação na Uniaves, empresa do setor alimentício que integra o grupo PifPaf.
O processo seletivo já está em andamento. Além disso, a empresa busca candidatos com disponibilidade de horário e interesse em atuar na área industrial.
Salário e benefícios
A empresa oferece salário base de R$ 1.621,00. Além disso, o trabalhador recebe ajuda de custo de R$ 450,00.
O pacote inclui ainda prêmio de assiduidade de R$ 350,00 para quem mantém pontualidade e não registra faltas ou atrasos. Portanto, o valor mensal pode ultrapassar R$ 2.400, considerando os adicionais.
Outro diferencial é o transporte fretado. A empresa disponibiliza ônibus que atendem diversas regiões, o que facilita o deslocamento até a unidade.
Jornada de trabalho
A carga horária será das 8h às 18h. Entretanto, os colaboradores trabalham dois sábados por mês.
Além disso, a empresa exige disponibilidade para horas extras quando há aumento na demanda da produção.
Regras e exigências
Como se trata de ambiente industrial alimentício, a fábrica adota normas rígidas de higiene e segurança.
Os trabalhadores não podem utilizar unhas longas, extensão de cílios ou apliques durante o expediente. No caso dos homens, a empresa solicita que estejam sem barba para cumprir os protocolos internos.
Como se candidatar
Os interessados devem enviar os dados pessoais para participar da triagem inicial. A seleção ocorre de forma simplificada, com análise de perfil e disponibilidade.
Com mais de 80 vagas para auxiliar de produção em Castelo, a oportunidade representa uma alternativa para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho na região.
