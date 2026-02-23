Confira o cronograma de entrega de cestas básicas em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim divulgou o cronograma oficial de entrega de cestas básicas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania coordena a ação, que começa nesta segunda (23) e segue até 6 de março de 2026.

As entregas ocorrerão conforme datas, locais e turnos definidos para cada comunidade. Dessa forma, o município organiza o atendimento e busca garantir mais agilidade às famílias beneficiadas.

Última semana de fevereiro

Na segunda (23), a distribuição acontece em Graúna, no ginásio pela manhã, além de Society, Gambá e Fortunato à tarde. Ainda no mesmo dia, Calafate recebe as cestas na praça, no período da manhã.

Na terça (24), as equipes passam por Vila, no Ginásio Renan Goes, e por Nametala, no Bar do Daniel, ambos pela manhã. À tarde, o atendimento ocorre em Odim, na creche, e em Rosa Meirelles, na quadra.

Já na quarta (25), a ação chega a Rio Muqui, Painheiras, Coqueiro, Maraguá e Sapucaia. As entregas se concentram principalmente no período da manhã, com continuidade à tarde em alguns pontos.

Na quinta (26), Campo Acima recebe o atendimento no ginásio pela manhã e em Nas Casinhas à tarde. Além disso, haverá entrega em Candeus, Apeacá e Duas Barras.

Por dim, na sexta (27), Brejo Grande do Sul recebe as cestas no posto de saúde pela manhã. Em seguida, Brejo Grande do Norte será atendido no campo de futebol e no posto de saúde, também com atividades à tarde.

Agenda de março

O cronograma continua na segunda (2), com distribuição em Barbados, Cohab, Garrafão, Córrego do Ouro e Caxeta. Já na terça (3), Itaoca, Safra e Frade entram na programação.

No dia 4, a entrega ocorre em Gomes, Joacima e Muritioca. Em 5 de março, as equipes passam por Itaipava, Bom Será, Palmital, Fazenda Velha, Beira Rio, Limão e Afonso.

Por fim, em 6 de março, Ilha do Gato, Ilha do Leandro, Pedrinhos, Santo Amaro, Vargem Grande e Retiro recebem as cestas básicas.

Os horários permanecem padronizados. Pela manhã, o atendimento acontece das 9h às 11h. À tarde, das 13h às 15h30. Portanto, a orientação é que os beneficiários compareçam no dia, horário e local indicados para evitar filas e garantir organização.