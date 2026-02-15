Confira os selecionados para cursos técnicos Sedu/Ifes em 2026

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou o resultado oficial do Edital nº 05/2026. Nesse sentido, o documento detalha os selecionados para as vagas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecidas de forma concomitante ao Ensino Médio. Assim, esta iniciativa ocorre através de uma cooperação multicampi com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), fortalecendo o ensino técnico no estado.

Nesta fase do certame, as instituições disponibilizaram 175 vagas remanescentes para estudantes da Rede Estadual. Desse modo, as oportunidades contemplam os municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari e Nova Venécia. Entre as opções de formação, destacam-se cursos em áreas estratégicas como Eletrotécnica, Mineração, Edificações e Informática para Internet.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ressalta que o projeto amplia horizontes para os jovens capixabas.

“A união com o Ifes garante uma qualificação sintonizada com as exigências do mercado de trabalho contemporâneo. Assim, a ação foca em oferecer uma formação profissional de excelência que respeita as vocações econômicas de cada região”, salienta.

Matrícula

Os estudantes que conquistaram a vaga devem agir rapidamente para garantir o ingresso no curso. O cronograma estabelece que a formalização da matrícula deve ocorrer até a próxima sexta-feira (20). Para isso, o candidato precisa se dirigir ao campus do Ifes indicado no momento da inscrição, portando toda a documentação exigida pelo edital.

A perda do prazo ou a ausência de documentos obrigatórios resultará na desclassificação automática do selecionado. Consequentemente, a Sedu orienta que os alunos acessem o link do resultado para conferir os detalhes específicos de cada unidade. A efetivação da vaga depende exclusivamente do cumprimento das normas estabelecidas pelo Instituto Federal.