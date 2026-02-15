Espírito Santo

Quase 150 novos professores são nomeados no ES

A nova convocação preenche lacunas deixadas por candidatos que não tomaram posse em chamadas anteriores.

Foto: Freepik

O Governo do Estado do Espírito Santo oficializou, na sexta-feira (13), a nomeação de mais 146 professores aprovados em concurso público. A publicação, disponível no Diário Oficial, contempla candidatos selecionados para atuar na Rede Pública Estadual ainda no ano letivo de 2026. Esta iniciativa resulta de um esforço conjunto entre a Secretaria da Educação (Sedu) e a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

A nova convocação preenche lacunas deixadas por candidatos que não tomaram posse em chamadas anteriores. Dessa forma, a administração estadual garante o provimento de vagas previsto no Edital nº 01/2024, que ofertou inicialmente 1.000 oportunidades para professores e pedagogos. Com a medida, o Estado assegura a continuidade do atendimento escolar e a cobertura das necessidades pedagógicas em diversas unidades.

O secretário de Estado da Educação, Vítor de Angelo, destaca que a ação fortalece o quadro de servidores efetivos capixabas.

“O investimento em profissionais concursados garante a estabilidade das escolas e a execução plena das políticas pedagógicas. Portanto, a chegada dos novos docentes qualifica o ensino oferecido aos estudantes da rede”, explica.

Orientações para a posse

Os profissionais nomeados devem ficar atentos aos prazos e exigências para a formalização do cargo. O Governo disponibiliza a lista completa com os nomes dos aprovados na edição do Diário Oficial. Além disso, os candidatos podem consultar as instruções detalhadas para a posse diretamente no portal oficial da Seger.

A documentação necessária e os exames médicos constituem etapas obrigatórias para o ingresso no serviço público. Assim, a agilidade na entrega dos documentos acelera a entrada dos professores em sala de aula. É fundamental que os selecionados acompanhem as atualizações no site https://seger.es.gov.br/Sedu_1_2024 para evitar a perda de prazos regimentais.

