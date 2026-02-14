Confusão em Alegre: de quem era a arma que caiu no chão durante confronto?

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão realizaram a apreensão de uma arma de fogo na madrugada deste sábado (14). A ação ocorreu no bairro Pavuna, localizado no município de Alegre, durante um patrulhamento tático motorizado. A equipe recebeu um chamado urgente relatando uma briga generalizada que acontecia no interior do Parque de Exposição da cidade.

Os militares se deslocaram até o local para conter o tumulto e garantir a segurança dos presentes. Ao chegarem ao endereço e iniciarem as buscas nas imediações. Segundo os relatos, uma arma de fogo caiu no chão durante o confronto físico entre os envolvidos na confusão.

Os policiais realizaram a varredura e recolheram o objeto indicado pelas testemunhas. A equipe identificou o armamento como uma pistola da marca Bereta, calibre .22.

Informações preliminares sugerem que o equipamento pertencia a um dos indivíduos que participava da briga generalizada. Contudo, o suspeito não foi localizado no momento imediato da apreensão.