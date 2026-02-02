Congresso presta homenagem inédita ao setor de rochas naturais do Brasil

O reconhecimento ao setor de rochas naturais do Brasil chega, pela primeira vez, ao centro das decisões políticas do país. O Congresso Nacional realizará uma sessão solene inédita para homenagear um dos segmentos mais internacionalizados da indústria brasileira, responsável por forte impacto econômico, geração de empregos e presença em todas as regiões.

A cerimônia ocorrerá no dia 11 de fevereiro, às 11h, no Plenário Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputados, em Brasília. A iniciativa partiu da bancada de deputados federais do Espírito Santo, maior estado exportador do setor, e será conduzida pelo líder da Bancada Capixaba, o deputado federal Josias Da Vitória. Com isso, o Parlamento reconhece oficialmente a relevância econômica, social e estratégica do arranjo produtivo de rochas naturais para o desenvolvimento do país.

A sessão integra a agenda oficial do Legislativo e configura uma homenagem parlamentar ao setor. Nacionalmente, o segmento é representado pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) e reúne entidades que atuam diretamente nos principais polos produtivos do país. Entre elas estão o Sindirochas, o Sinrochas e o Simagran, sindicatos patronais dos três maiores estados exportadores de rochas naturais: Espírito Santo, Minas Gerais e Ceará.

Além disso, o evento contará com a participação do Cetemag e da Rochativa, reforçando a dimensão técnica, social e institucional do setor. Atualmente, a cadeia produtiva de rochas naturais responde por cerca de 480 mil empregos diretos e indiretos em todo o Brasil.

Setor de rochas brasileiro em posição de destaque

No cenário internacional, o Brasil ocupa posição de destaque. O país figura como o quarto maior produtor mundial e o quinto maior exportador de rochas naturais, com participação de 7% no comércio global do segmento. Essa liderança se sustenta, sobretudo, pela maior diversidade geológica do mundo, com mais de 1.200 variedades de materiais reconhecidos pela qualidade, resistência e estética singular.

Em 2025, o setor alcançou um recorde histórico de exportações, totalizando US$ 1,48 bilhão, crescimento de 17,5% em relação ao ano anterior. As vendas externas chegaram a 132 países, com os Estados Unidos como principal destino, responsáveis por 53,6% das exportações, seguidos por China, Itália, México, Reino Unido e Espanha.

Nesse contexto, o Espírito Santo se consolida como o maior polo exportador do país. O estado concentrou 78,5% do valor exportado em 2025, com aproximadamente US$ 1,2 bilhão. Além disso, responde por cerca de 30% dos empregos do setor no Brasil e por 10% do Produto Interno Bruto estadual. Minas Gerais, Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte também se destacam como importantes polos produtivos e exportadores.

Crescimento econômico

Paralelamente ao crescimento econômico, o setor brasileiro de rochas naturais avança em sustentabilidade, inovação e tecnologia. Mais de 95% da água utilizada no processo produtivo é reutilizada, enquanto o uso de energia renovável cresce de forma consistente. O segmento também investe no reaproveitamento integral de materiais e no desenvolvimento de soluções de economia circular, como o FiBRO, a remineralização de solos e o uso de subprodutos na construção civil e na mineração.

Portanto, a sessão solene também destacará a importância de um ambiente regulatório alinhado à realidade do setor, especialmente nas áreas ambiental, mineral, logística e de infraestrutura. Para a Centrorochas, que reúne mais de 470 empresas associadas e apoiadas em 17 estados, avanços nessa agenda são fundamentais para ampliar a competitividade internacional, preservar empregos, estimular investimentos e garantir previsibilidade às empresas.

Durante a cerimônia, a entidade prestará homenagens a autoridades e instituições que contribuem de forma decisiva para o fortalecimento do setor. Aliás, entre os destaques está a parceria com a ApexBrasil, responsável por ações estruturantes de promoção internacional das rochas naturais brasileiras. Além do fortalecimento da presença do país nos principais mercados globais.

Com informações da assessoria de imprensa.