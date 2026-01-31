Vendas do varejo capixaba crescem 4,3% e lideram o Sudeste

O varejo do Espírito Santo registrou forte avanço em novembro e alcançou o melhor desempenho para o mês desde 2004. Na comparação com outubro, o volume de vendas cresceu 4,3%, resultado que colocou o estado na liderança do Sudeste.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com esse avanço, o índice de volume de vendas, já com ajuste sazonal, chegou a 115 pontos. O patamar acima de 100 indica desempenho satisfatório e reforça o bom momento do comércio capixaba no período.

Leia também: Espírito Santo lidera ranking nacional de serviços às famílias

Além disso, o resultado estadual superou com folga o desempenho do Brasil, que registrou alta de 1%, e da média do Sudeste, que avançou 1,4% no mesmo intervalo. O crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelo segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que teve alta de 15,3%.

ES lidera o crescimento no Sudeste

No acumulado do ano, o Espírito Santo liderou o crescimento do varejo no Sudeste, com alta de 3,5%. Na sequência aparecem Minas Gerais (1,6%) e São Paulo (0,3%), enquanto o Rio de Janeiro apresentou retração. No cenário nacional, o estado ocupa a oitava posição entre as 27 unidades da federação.

Na comparação interanual, o varejo capixaba também apresentou resultado positivo. Assim, em novembro, o volume de vendas ficou 2,1% acima do registrado no mesmo mês do ano anterior. O desempenho reflete o fortalecimento do consumo e o impacto de ações comerciais típicas do período.

Os dados são do Connect Fecomércio-ES, com base na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com informações da assessoria de imprensa