Coronel Caus reage à ameaça de criminoso contra PM do ES; veja vídeo

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Caus, reagiu nesta sexta-feira (20) à afronta feita por um criminoso que ameaçou um policial militar capixaba durante uma ocorrência em Colatina.

Em entrevista coletiva concedida no Quartel do Comando-Geral, o oficial afirmou que a corporação não aceitará intimidações e que adotará todas as medidas legais contra os responsáveis.

O episódio teve início na tarde de quinta-feira (19), no bairro Operário. As equipes da PM foram acionadas para dar apoio a trabalhadores que realizavam manutenção em cabos de internet após relatos de ameaças na região. Durante o atendimento, portanto, um adolescente teria entregue um aparelho celular a um sargento da corporação. Do outro lado da videochamada, um homem identificado como Hugo Henrique passou a proferir ameaças diretas ao militar.

De acordo com as informações apresentadas, o suspeito afirmou saber onde o policial residia. Ele ainda mencionou familiares do agente e declarou que retomaria o controle do fornecimento de internet no bairro Operário. Ainda segundo a PM, o homem possui seis mandados de prisão em aberto, sendo cinco por homicídio.

Entretanto, as investigações preliminares indicam que o suspeito teria ligação com o Comando Vermelho. Ele estaria escondido na região do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

O coronel Caus classifica o episódio como uma tentativa de intimidação à instituição e reforça que ataques contra policiais serão tratados com rigor. Segundo ele, a corporação está mobilizada para identificar todos os envolvidos na ocorrência e responsabilizá-los conforme a legislação.

Assim, a Polícia Militar informa ainda que o policiamento na área teve reforço. O comando destaca que a atuação da PM continuará firme no enfrentamento à criminalidade organizada e na proteção tanto dos agentes de segurança quanto da população capixaba.