Criança cai de escada e mobiliza Notaer… o que aconteceu em seguida preocupa

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) foi acionado no início da tarde desta sexta-feira (20) para realizar um transporte aeromédico de urgência em Venda Nova do Imigrante.

Uma equipe foi mobilizada após uma criança de 8 anos cair de uma escada de aproximadamente três metros de altura.

Segundo as informações preliminares, o garoto sofreu traumatismo crânio-encefálico. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos no local.

Em seguida, diante da gravidade do quadro, solicitaram o apoio do Notaer para assegurar uma transferência rápida e segura até a unidade hospitalar de referência. Não há informações sobre o estado atual de saúde da criança.