Crianças exploram galáxias em festa literária gratuita

A 3ª Literaltinha em Vargem Alta movimentará o município do sul do Espírito Santo na sexta-feira (27). Nesse sentido, a festa literária acontece no Sítio Querência, no Centro da cidade, com entrada gratuita e programação voltada ao público infantil.

Logo na abertura, o evento aposta em atividades que estimulam imaginação e leitura. A programação inclui contação de histórias, apresentações musicais, oficinas criativas e experiências culturais imersivas. Além disso, o tema desta edição, “Meu Vizinho Universo”, convida crianças de até 12 anos a explorar galáxias, planetas e o espaço de forma poética e acessível.

Com isso, a organização busca ampliar o repertório cultural do público infantil. Ao mesmo tempo, incentiva a curiosidade científica e o respeito à diversidade. Sobretudo, promove o contato com a literatura de maneira leve e divertida.

Entre os destaques, o Planetário Ártemis promete chamar atenção. A estrutura móvel conta com cúpula inflável e projeção em 4K. As sessões oferecem conteúdos de Astronomia de forma interativa e visualmente envolvente. Dessa forma, o público vivencia uma experiência educativa que dialoga com o tema central do evento.

Autora premiada participa da 3ª Literaltinha em Vargem Alta

Escritora, produtora cultural e arte-educadora, Kiusam de Oliveira integra a programação como uma das principais atrações. Ela conduz um bate-papo com as crianças a partir do livro “Pequeno Manual de Meditação: Para Crianças que Querem se Conectar com o Mundo”.

Durante a conversa, Kiusam estimula reflexões sobre autoconhecimento e conexão com o entorno. A autora acumula reconhecimentos de instituições como Biblioteca Nacional, ONU e Unesco. Além disso, construiu trajetória de 38 anos como pedagoga em sala de aula, experiência que fortalece sua atuação junto ao público infantil.

Outras participações

Também participam as escritoras capixabas Lilian Menenguci e Eliana Zandonade, responsáveis por sessões de contação de histórias. Já o grupo artístico-educativo Brincariar assume a parte musical da programação.

Paralelamente, a artista e pesquisadora Natalie Mirêdia ministra a oficina “Espaço Galáctico: Oficina de Instalação artística” para alunos da Emeb Alzira Gomes. A proposta incentiva a criação coletiva de criaturas imaginárias. Enquanto isso, a escritora e jornalista Aline Dias conduz a oficina “Criando mundos e Costurando histórias”, com foco em produção literária.

Produtora executiva do projeto, Sara Passabon destaca o propósito do evento. Ela afirma que a Literaltinha cria um espaço de experimentação artística. Assim, a proposta vai além de um encontro literário. Desse modo, o evento transforma a palavra em ferramenta de descoberta do próprio universo infantil.

Nesse sentido,, a programação inclui a Exposição Espaço Galáctico, resultado da oficina artística, e uma Feirinha de Livros. A 3ª Literaltinha em Vargem Alta conta com realização da Paisagem Produções Artísticas e Culturais e recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura do Espírito Santo, Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, além do apoio da Prefeitura de Vargem Alta.