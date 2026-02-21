Vargem Alta: escritora capixaba participa da 3ª Literaltinha

Escritora capixaba, Lilian Menenguci confirmou participação na 3ª Literaltinha – Festa Literária de Vargem Alta para Crianças: “meu vizinho universo”. O evento acontece no dia 27 de fevereiro, no Sítio Querência, no Centro de Vargem Alta, e terá entrada gratuita.

Reconhecida pela contribuição à literatura para as infâncias no Espírito Santo, a autora integra a programação a partir das 13h30. Durante a tarde, ela promove um bate-papo literário com crianças e familiares. Em seguida, realiza uma contação artística com histórias autorais. Assim, a proposta amplia o contato do público com a produção literária local.

A 3ª Literaltinha reúne atividades voltadas ao público infantil e reforça o incentivo à leitura desde os primeiros anos. O projeto é realizado pela Paisagem Produções Artísticas e Culturais, com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Além disso, conta com apoio da Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

A escritora

Professora, escritora e contadora de histórias, Lilian Menenguci nasceu em Vitória. Segundo sua trajetória artística, ela começou a criar narrativas ainda na infância, antes mesmo de aprender a ler e escrever. Ao longo dos anos, transformou memórias e cenas do cotidiano em livros voltados ao público infantil.

Entre as obras publicadas estão “Os medos de Lili”, “Casa de papel”, “A criança mágica”, “O mistério da bolinha de gude”, “A gente, às vezes, é assim” e “A pequena máquina de escrever”. Além desses títulos, também lançou “Guto e o grande portal”, “Álbum de família” e “O que vou ser quando crescer”. Parte dessas produções ganhou versão em audiolivro, com gravação em Libras, pela Fundação Dorina Nowill para Cegos, em São Paulo.

Com a presença de Lilian Menenguci na 3ª Literaltinha, Vargem Alta fortalece a valorização da literatura infantil e amplia o acesso gratuito à cultura. O evento busca estimular a imaginação e aproximar as famílias do universo da leitura.