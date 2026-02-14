Cultura

Curso de Musicalização Infantil oferece 48 vagas; veja como participar

Podem participar crianças que cursarão o 2º ou o 3º ano do Ensino Fundamental em 2026.

Musicalização Infantil
Foto: Freepik

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) publicou edital e abriu 48 vagas para o curso de Musicalização Infantil 2026. A instituição vai preencher as oportunidades no primeiro semestre do próximo ano.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Podem participar crianças que cursarão o 2º ou o 3º ano do Ensino Fundamental em 2026. A Fames estruturou o curso com duração de três anos. Além disso, a instituição oferece aulas semanais voltadas à sensibilização musical e à alfabetização musical.

Leia também: Fames abre inscrições para cursos gratuitos e concurso para professores

O curso

Durante as atividades, os alunos desenvolvem percepção sonora e senso rítmico. Dessa forma, a Musicalização Infantil 2026 busca ampliar o contato das crianças com o universo da música desde os primeiros anos escolares.

A Fames realizará o ingresso por meio de sorteio público e presencial. A instituição marcou o procedimento para o dia 4 de março. Na ocasião, a comissão selecionará 24 alunos para o turno matutino e 24 para o vespertino.

As inscrições

As inscrições são gratuitas. No entanto, os responsáveis devem preencher o formulário exclusivamente pela internet. O prazo começa em 18 de fevereiro e termina em 22 de fevereiro de 2026. Portanto, é fundamental que as famílias fiquem atentas às datas.

Para acessar todas as regras, os pais ou responsáveis devem consultar o edital disponível no site musicalizacao.fames.es.gov.br. Caso surjam dúvidas, a instituição também disponibiliza o e-mail [email protected] para atendimento.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

Faculdade de Música do ESInscrições

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por