Curso gratuito forma críticos de artes da cena no Espírito Santo
Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais e residentes no Espírito Santo.
O Laboratório de Crítica em Artes da Cena está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (20). A convocatória vai selecionar 25 pessoas interessadas em produzir textos críticos sobre espetáculos e obras das artes da cena. A participação é gratuita.
Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais e residentes no Espírito Santo. O projeto prioriza grupos e corporeidades dissidentes, pessoas LGBTQIAPN+, identidades femininas (como mulheres trans, cis e travestis) além de pessoas não binárias, negras e indígenas de todo o estado.
O curso terá formato híbrido e carga horária total de 48 horas. Primeiramente, os participantes assistirão a oito horas de aulas virtuais síncronas. As atividades on-line ocorrerão entre os dias 2 e 5 de março, das 18h às 20h, com duas horas diárias.
Em seguida, o laboratório realizará atividades presenciais. O Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Cidade Alta, em Vitória, sediará 20 horas de aulas presenciais. Além disso, os participantes acompanharão duas apreciações artísticas com produção de crítica.
Nessas etapas, o grupo assistirá a obras no próprio Sônia Cabral. Ao final de cada apresentação, haverá bate-papo com os artistas. Posteriormente, cada participante elaborará um texto crítico a partir da experiência vivenciada.
O resultado da seleção será divulgado na terça-feira (24). As aulas começam no dia 2 de março e seguem até o dia 24, quando os participantes entregam suas críticas finais.
A produtora cultural e CEO da Maytê Hensso Criações Artísticas, Maytê Hensso, assina a produção do projeto. Ela também dirige a Descalços Cia de Artes, responsável pela realização do laboratório.
Palácio da Cultura
O Palácio da Cultura Sônia Cabral apoia institucionalmente a iniciativa. O espaço disponibilizou ingressos gratuitos para que os participantes assistam às obras. Além disso, o projeto conta com parceria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
A Descalços Cia de Artes realiza o Laboratório de Crítica em Artes da Cena com recursos do Fundo de Cultura (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult). O projeto integra a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Secretaria Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura, com apoio do Governo Federal.
Assim, o Laboratório de Crítica em Artes da Cena amplia o acesso à formação cultural no Espírito Santo e incentiva a produção de pensamento crítico sobre as artes da cena.
