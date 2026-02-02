Cursos técnicos gratuitos do SENAI ES têm inscrições abertas

O SENAI ES, em parceria com a Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu), abriu mais de 800 vagas para cursos técnicos gratuitos em todo o Espírito Santo. Nesse sentido, as inscrições seguem abertas até 20 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.selecaoaluno.es.gov.br.

As vagas atendem estudantes da rede pública estadual que, em 2026, estejam matriculados na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular ou na 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso à educação profissional ainda durante a formação escolar.

Além disso, dados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial reforçam o impacto positivo da formação técnica. Ademais, um estudo conduzido pelo Observatório Nacional da Indústria aponta que egressos do SENAI recebem, em média, salários 10,2% superiores aos de outros profissionais que exercem a mesma função na indústria.

Desse modo, a análise cruza informações institucionais com dados do mercado formal de trabalho, a partir do Registro Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego.

a iniciativa do SENAI ES em parceria com a Sedu amplia o acesso à educação profissional ao ofertar mais de 800 vagas gratuitas em cursos técnicos voltados à indústria. Assim, estudantes da rede pública ganham qualificação ainda durante o Ensino Médio, enquanto, ao mesmo tempo, aumentam as chances de inserção no mercado de trabalho.

Além disso, os dados do Observatório Nacional da Indústria reforçam o impacto positivo da formação, já que egressos do SENAI apresentam remuneração média superior. Dessa forma, o programa une inclusão, empregabilidade e desenvolvimento econômico em todo o Espírito Santo.

Cursos e unidades do SENAI ES

As vagas estão distribuídas em diferentes municípios do estado, conforme a oferta de cada unidade:

SENAI Aracruz

– Eletrotécnica

– Mecânica

SENAI Cachoeiro de Itapemirim

– Eletrotécnica

– Eletromecânica

SENAI Colatina

– Eletromecânica

– Segurança do Trabalho

SENAI Linhares

– Eletrotécnica

SENAI São Mateus

– Mecânica

– Eletrotécnica

SENAI Serra

– Mecânica

– Segurança do Trabalho

– Eletrotécnica

SENAI Vila Velha

– Mecânica

SENAI Vitória

– Logística (com foco em Logística Portuária)

– Eletrotécnica

