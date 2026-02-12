Dante Michelini foi decapitado ainda com vida, revela autor do crime

A Polícia Civil afirmou nesta quarta-feira (11) que Dante foi decapitado ainda com vida, conforme relato do próprio autor do crime. A declaração ocorreu durante coletiva conduzida pelo chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra.

A vítima, Dante Brito Michelini, de 76 anos, foi assassinada na noite de 19 de janeiro. Segundo a investigação, o crime ocorreu no sítio onde ele morava. O suspeito, Willian Santos Manzoli, de 28 anos, natural da Bahia, residia em Guarapari há pouco tempo.

De acordo com o delegado, o investigado confessou detalhes da ação. Ele relatou como entrou na propriedade, como abordou a vítima e como praticou o homicídio. Além disso, explicou como retirou a cabeça da vítima e a transportou até Guarapari.

Ainda conforme a autoridade policial, o suspeito afirmou que descartou a cabeça no Mercado Central da cidade. A polícia não divulgou detalhes adicionais sobre a dinâmica do crime, em respeito à família.

Durante a coletiva, o delegado afirmou que o acusado declarou que decapitou Dante ainda com vida. Além disso, destacou que o suspeito descreveu toda a sequência do crime de forma detalhada. A equipe de investigação confirmou que ele relatou cada etapa com precisão.

As apurações indicam que o autor invadiu o sítio com a intenção de dormir no local. Entretanto, a vítima o flagrou e o expulsou com um pedaço de madeira. Posteriormente, frequentadores de um ponto de venda de drogas ridicularizaram o suspeito pelo episódio.

De acordo com o delegado, essa situação motivou o crime. O investigado afirmou que se revoltou após sofrer chacota. Além disso, ele relatou que ouviu comentários envolvendo o caso Araceli, o que, segundo declarou, intensificou sua raiva.

Uma policial civil que integrou a investigação afirmou que o suspeito praticou atos de violência extrema. No entanto, a corporação optou por não divulgar detalhes específicos, a fim de preservar a dignidade da vítima e de seus familiares.

Após colher a confissão e reunir provas técnicas, a Polícia Civil declarou o caso esclarecido. Agora, o inquérito segue para os trâmites legais, e o suspeito responderá judicialmente pelos crimes apurados.

Por fim, o delegado ressaltou que as equipes especializadas atuaram de forma integrada e concluíram a investigação com rapidez. A Polícia Civil reafirmou que continuará combatendo com rigor os crimes contra a vida no Estado.