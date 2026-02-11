Caso Dante Michelini: suspeito do crime é preso pela Polícia Civil
Polícia Civil afirma que o caso Dante Michelini está solucionado e retoma buscas em rio com apoio de mergulhador em Meaípe, Guarapari.
A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento no caso Dante Michelini, ocorrido no último dia 2, em Guarapari. A vítima foi encontrada decapitada e com parte do corpo queimado em um sítio localizado em Meaípe.
Segundo as investigações, o suspeito veio da Bahia e residia em Guarapari há alguns meses. A equipe policial realizou a prisão após diligências conduzidas ao longo dos últimos dias.
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, confirmou a prisão e declarou que a equipe solucionou o caso Dante Michelini. No entanto, ele informou que apresentará os detalhes durante coletiva de imprensa.
Apesar da prisão, a polícia continua as buscas para localizar a cabeça da vítima. Por isso, as equipes retomaram os trabalhos na região do sítio na manhã desta quarta-feira.
Buscas no caso Dante Michelini
Os investigadores conduzem o suspeito até a área onde o crime ocorreu e cobram que ele indique o ponto exato do descarte da cabeça. Além disso, a equipe busca esclarecer lacunas sobre a dinâmica do homicídio.
Conforme levantamentos preliminares, o suspeito descartou a cabeça em um rio próximo ao sítio. Diante dessa informação, a Polícia Civil acionou o Corpo de Bombeiros para reforçar as buscas.
O Corpo de Bombeiros deslocou um mergulhador para atuar diretamente nas buscas subaquáticas. A operação concentra esforços na área apontada durante as investigações.
Paralelamente, a polícia mantém o local isolado para preservar vestígios e evitar contaminação de provas. As equipes atuam de forma integrada para assegurar a coleta técnica do material probatório.
O caso Dante Michelini mobilizou as forças de segurança desde a localização do corpo. Por isso, a Polícia Civil intensificou diligências até identificar e prender o suspeito.
A corporação informou que apresentará os detalhes após concluir as buscas e formalizar o inquérito. Até agora, as equipes ainda não localizaram a cabeça da vítima.
As investigações continuam para consolidar todos os elementos de prova. A Polícia Civil informou que divulgará novas informações oficialmente nas próximas horas.
