Decisão contra tarifaço de Trump: Ricardo Ferraço aponta retorno de competitividade

A decisão da Supreme Court of the United States que declarou ilegais tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump abriu nova perspectiva para a economia do Espírito Santo. O julgamento, concluído nesta sexta-feira (20), entendeu que o Executivo norte-americano extrapolou seus poderes ao aplicar sobretaxas com base em legislação de emergência, sem autorização do Congresso.

Para um estado com forte vocação exportadora, a medida pode representar alívio imediato em setores estratégicos. Em nota, o vice-governador Ricardo Ferraço afirmou que a decisão representa uma oportunidade de retomada da competitividade de arranjos produtivos fundamentais para o Espírito Santo. Segundo ele, os impactos vão além do comércio exterior e alcançam o campo social.

“Uma ótima decisão para a economia do Espírito Santo por tudo que pode representar de retomada de competitividade de alguns arranjos muito importantes que temos aqui, não apenas do ponto de vista econômico mas também do ponto de vista social”, declarou.

Ferraço ainda destacou que segmentos como café, mármore e granito, pescados, gengibre, macadâmia e aço dependem fortemente do mercado norte-americano. Além disso, lembrou que o governo estadual acompanhou os desdobramentos desde a imposição das tarifas. Nesse período, o Estado reuniu o setor produtivo, anunciou medidas para mitigar impactos e buscou alternativas de mercado. O foco, segundo ele, sempre foi a preservação dos empregos e da renda.

A avaliação do governo é de que, caso a suspensão das tarifas seja mantida, empresas capixabas poderão recuperar espaço perdido no mercado dos Estados Unidos. Consequentemente, a produção industrial e agrícola tende a ganhar novo fôlego, fortalecendo cadeias produtivas que geram milhares de postos de trabalho.

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) também se manifestou. Em nota, a entidade classificou a notícia como positiva, mas adotou postura cautelosa.

“A suspensão das tarifas impostas pelos EUA é uma notícia positiva, aguardada e muito importante para nosso Estado e país. Porém, ainda precisamos ter cautela sobre como o assunto vai avançar nos EUA, tendo em vista que o governo estadunidense disse que irá recorrer da decisão da Suprema Corte”.