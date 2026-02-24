Defesa Civil de Alegre alerta para risco de alagamentos

A Prefeitura de Alegre colocou o município em estado de alerta após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir aviso de grande perigo para chuvas intensas no Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O alerta vermelho de chuvas em Alegre é válido até quinta-feira (27), às 23h59. Segundo o Inmet, o volume pode ultrapassar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia.

Leia também: Alerta de grande perigo coloca Espírito Santo sob risco de acumulado de chuva

Além disso, a previsão aponta risco elevado de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Por isso, a Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção.

Risco elevado exige cuidados

De acordo com o comunicado, áreas vulneráveis exigem atenção especial. Moradores devem evitar regiões alagadas e não permanecer próximos a encostas.

Além disso, a recomendação inclui buscar abrigo em local seguro durante temporais. Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente os órgãos responsáveis.

A Defesa Civil atende pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193. O Samu atende pelo 192.

Monitoramento segue intensificado

Enquanto o alerta permanecer ativo, as equipes seguem monitorando pontos críticos da cidade. A administração municipal também reforça que divulgará atualizações pelos canais oficiais.

Portanto, diante do cenário de instabilidade, a orientação é evitar deslocamentos desnecessários e acompanhar os boletins meteorológicos.

O alerta vermelho indica grande perigo. Assim, a prevenção e a atenção às orientações podem reduzir riscos e preservar vidas.