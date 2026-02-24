Alerta de grande perigo coloca Espírito Santo sob risco de acumulado de chuva
Inmet emite aviso de acumulado de chuva com risco de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos em diversas regiões do Estado.
O acumulado de chuva no Espírito Santo entrou em nível de grande perigo após alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começou às 9h45 desta terça-feira (24) e segue até as 23h59 de sexta-feira (27).
Segundo o órgão, a previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou volumes acima de 100 milímetros por dia. Diante desse cenário, o risco de ocorrências aumenta significativamente.
O acumulado de chuva no Espírito Santo pode provocar grandes alagamentos e transbordamentos de rios. Além disso, há possibilidade de deslizamentos de encostas, principalmente em áreas de risco.
As autoridades orientam que a população adote medidas preventivas. Em primeiro lugar, moradores devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, caso identifiquem risco iminente.
Também é fundamental observar sinais de alteração em encostas. Rachaduras no solo e inclinação de árvores podem indicar movimentação de terra.
Acumulado de chuva no Espírito Santo eleva risco de desastres
O acumulado de chuva no Espírito Santo exige atenção redobrada, especialmente em municípios com histórico de enchentes e deslizamentos. Por isso, a Defesa Civil reforça que moradores permaneçam em locais abrigados durante temporais intensos.
Em caso de inundação, a orientação é proteger documentos e objetos pessoais, envolvendo-os em sacos plásticos. Dessa forma, é possível minimizar prejuízos materiais.
Além disso, a população deve evitar atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. A força da água pode arrastar pessoas e carros com facilidade.
O acumulado de chuva no Espírito Santo também pode impactar o trânsito urbano e rodovias estaduais. Portanto, motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção.
A Defesa Civil permanece em alerta e monitora as condições climáticas em todo o Estado. Em situações de emergência, o cidadão pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
O Corpo de Bombeiros também atende ocorrências pelo número 193. As autoridades recomendam que qualquer situação de risco seja comunicada imediatamente.
Enquanto o aviso permanecer em vigor, o acumulado de chuva no Espírito Santo seguirá sob acompanhamento constante. Novos boletins poderão ser divulgados conforme a evolução das condições meteorológicas.
