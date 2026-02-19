Cidades

Defesa Civil emite alerta de chuvas para Castelo

Alerta de chuvas em Castelo: Defesa Civil orienta população

alerta de chuvas em Castelo
Fonte: Freepik

A Prefeitura de Castelo divulgou um alerta de chuvas em Castelo para os dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. O comunicado foi publicado pela Defesa Civil Municipal.

De acordo com o aviso, há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do período. Por isso, a orientação é que a população redobre a atenção.

A Defesa Civil informou que pode haver registros de instabilidade, principalmente durante temporais isolados. Além disso, o órgão alerta para risco de alagamentos pontuais.

O município mantém monitoramento das condições climáticas. Portanto, equipes seguem de prontidão para atender possíveis ocorrências.

Atenção!

A Defesa Civil orienta que moradores evitem áreas alagadas e locais com risco de deslizamento. Também recomenda que motoristas tenham cautela nas vias.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O plantão da Defesa Civil atende pelo número 99902-1770.

