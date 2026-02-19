Espírito Santo recebe alerta de chuvas intensas e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para todo o Espírito Santo. O alerta começou às 9h desta quinta-feira (19) e segue até as 23h59.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, há previsão de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h.

Leia também: Vem chuva aí! Frente fria se aproxima e coloca Espírito Santo em alerta

De acordo com o INMET, o cenário apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No entanto, a população deve manter atenção redobrada, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Riscos e orientações

Em caso de rajadas de vento, o órgão orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de queda de galhos e ocorrência de descargas elétricas.

Além disso, o INMET recomenda que motoristas evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Essas estruturas podem sofrer danos com ventos mais fortes.

Outra orientação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades. Essa medida reduz o risco de danos causados por oscilações na rede elétrica.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.